Алкоголь, рукоприкладство и смертельные болезни: Все это Осборны преодолели и пережили вместе

Супруга, перенявшая у отца деловую хватку, стала продюсером Оззи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда-то Шэрон очень удивилась, впервые увидев Оззи в продюсерском офисе своего отца: молодой музыкант явился туда с перекинутым через шею водопроводным краном. Парень уселся на пол, чем шокировал 18-летнеюю девушку.

Но они быстро подружились. Шэрон, несмотря на хорошее образование и воспитание, была той еще штучкой. Вместе с Оззи они посещали вечеринки, на которых безудержно веселились до утра.

Их называли «сладкой парочкой». Но Оззи в то время был женат на модели Тельме Райли, они воспитывали троих детей. После 12-и лет брака Тельма подала на развод. Причина – беспробудное пьянство мужа и его увлечение молодой Шэрон.

В холостяках Оззи ходил недолго. Почти сразу же он сделал предложение руки и сердца своей новой избраннице. И она согласилась.

«До встречи с Шэрон я никогда по-настоящему не был влюблён и не знал девушки, с которой был бы так похож», - говорил Оззи Осборн.

Супруга, перенявшая у отца деловую хватку, стала продюсером Оззи. Она вела его финансовые дела, заключала контракты с музыкальными студиями.

В 1984 году, спустя год после замужества Шэрон родила дочь, затем еще одну. Их третьим ребенком стал сын. Оззи не помогал супруге воспитывать детей, он был увлечен музыкой и предпочитал проводить время в студии, на репетициях, но никак не дома. И продолжал пить, а однажды чуть не задушил жену, будучи сильно пьяным.

Шэрон подала жалобу в полицию. Суд выписал ей охранный ордер, и муж не мог близко приближаться ни к ней, ни к их общим детям.

Оззи страдал, писал песни, в которых молил супругу простить его. И Шэрон простила.

Спустя годы телеканал MTV предложил паре вести шоу «Семейка Осборнов». В нем было все: любовь, ссоры. В один из сезонов программы Шэрон узнала о том, что у нее рак, а Оззи лечился от травм, полученных после падения с квадроцикла. Зрители видели, сколько сил ему необходимо для того, чтобы преодолеть свою тягу к алкоголю и психотропным веществам. Но также люди ощущали искренность чувств главных героев и понимали, что эти двое действительно живут в любви и готовы простить друг другу многое.

«Наши отношения временами были дикими, безумными и опасными, но именно наша бессмертная любовь всегда держала нас вместе», - уверены Оззи и Шэрон Осборны.