Взятки, проститутки и продажа секретов: В США новые обороты набирает коррупционный скандал

Коррупционный скандал с представителями ВМС США называют одним из крупнейших за всю историю американского флота Фото: REUTERS

Стивен Шедд, высокопоставленный офицер Седьмой флотилии США, базирующегося на японской Окинаве, признался в получении от подрядчика Леонарда Гленна $250000 наличными и получении услуг проституток в уплату за передачу секретных сведений.

Шедд - третий по счету офицер, обвиняемый в коррупции и признавший свою вину. Вполне вероятно – не последний.

Леонард Фрэнсис Гленн, прозванный «Толстым Леонардом», возглавлял азиатскую оборонную компанию и с помощью офицеров Седьмого флота обманным путем сумел получить от военного ведомства США порядка $35 миллионов.

Надо отдать должное Гленну – он щедро делился с высокопоставленными офицерами флота за предоставляемые ему секретные сведения: платил им взятки, снимал номера в самых роскошных отелях мира, закатывал грандиозные секс-вечеринки с элитными эскортницами. По признанию самого Толстого Леонарда, флотские офицера, с которыми он сотрудничал, жили «как рок-звезды».

Гленн рассказал о разнузданной оргии с проститутками, которую он закатил в пятизвездочном отеле в Маниле: чтобы угодить офицерам был снят номер стоимостью $4000 в сутки, в котором во время Второй мировой войны жил и работал американский генерал Дуглас Макартур. В апартаментах, точно воспроизводивших времена генерала, хранилось немало связанных с ним памятных вещей, которые, по словам Толстого Леонарда, офицеры с удовольствием использовали в своих забавах со жрицами любви.

Коррупционный скандал с представителями ВМС США называют одним из крупнейших за всю историю американского флота: по различным статьям фигурантами в этом деле проходят девять высокопоставленных офицеров, трое из которых уже признали вину.

Гленна арестовали в 2013 году, а через несколько лет начались задержания офицеров. Сам Толстый Леонард, у которого недавно обнаружили рак почки, заявил, что не собирается никого покрывать.

– Я сделал список подарков, составил список любителей проституток, список тех, кто получал деньги. Я все учел. Я это умею.