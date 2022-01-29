Опаздывающая девушка завтракает на бегу кацу

Рис – главная сельскохозяйственная культура Японии, он также является основой японской кухни.

Ведущим производителем риса в Стране Восходящего Солнца является префектура Ниигата, власти которой обвинили девочку из популярного аниме-мультика в покушении на вековые традиции японской кухни.

Нарисованная девочка куда-то опаздывает, она выбегает из дома с бутербродом во рту. Казалось бы, вполне невинная сцена из жизни. Но в Ниигате она подверглась жесткой критике.

Дело в том, что бутерброды, гамбургеры, хотдоги и прочие изобретения европейского и американского фастфуда становятся на японском рынке все более популярными. Как итог, падает потребление риса, который в этой стране является одним из главных ингредиентов блюд, в том числе и утреннего меню. Рушатся не только вековые устои, но и страдают производители риса, поскольку его потребление все снижается и снижается.

В Японии мультперсонажа обвинили в покушении на вековые традиции

Озаботившись всем этим, правительство Ниигаты заказало похожий ролик, в котором все так же опаздывающая героиня тоже бежит, но уже то ли с мусуби, то ли с онигири во рту.

Оба этих блюда приготавливаются на основе риса, в виде шариков, японцы часто подают их на завтрак. Но уже после выхода видео в свет его создатели пояснили, что опаздывающая девушка завтракает на бегу кацу.

Кацу – рисовые шарики со свининой – не случайный выбор режиссеров. На японском «кацу» означает еще и «победа». Таким образом создатели и заказчики ролика как бы намекают, что употребление в пищу отечественного риса – это правильный и гарантированный способ достижения самых разных побед.