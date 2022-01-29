Китаец совершил попытку суицида из-за неженатого сына

Все произошло на железнодорожной станции Фото: REUTERS

В одну из шанхайских больниц доставили 55-летнего мужчину, после того как он попытался покончить с собой.

Все произошло на железнодорожной станции, и охранники нашли в одном из карманов несостоявшегося самоубийцы записку. В ней говорилось, что к такому поступку мужчину подвигло семейное положение его сына. Точнее, отсутствие такового.

29-летний отпрыск несчастного китайца до сих пор ходит в холостяках. Из-за этого его отцу, как сообщается в записке, «приходится жить в позоре из-за отсутствия внуков».

«У всех людей моего возраста есть и дети, и внуки. А тебе 29, и ты ничего не добился», - говорится в послании, к счастью, не ставшим последним для его автора.

В Китае всегда считалось правильным вступать в брак практически сразу после совершеннолетия. Но все больше и больше молодые жители Поднебесной предпочитают сначала сосредоточиться на своей карьере и создавать семью на следующем этапе. Но семья и общество осуждают это, и молодежь нередко испытывает давление, из-за чего юноши и девушки поспешно и без любви идут под венец.