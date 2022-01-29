Людмила Максакова призналась, что была влюблена в Василия Ланового

Людмила Максакова рассказала, что решила поступать в театральное училище им. Щукина после того, как увидела Ланового в одной из его первых киноролей

Выставка приурочена к годовщине смерти Василия Ланового, большого артиста и настоящего человека. Его не стало 28 января 2021 года. Лановой прослужил в этом театре 64 года и сыграл на его сцене десятки ролей. На фото - его Калаф, Казанова, Абель Знорко, Фредерик Леметр, Пушкин, Бернард Шоу, Маяковский, Цезарь, Сагадеев, Маркиз Падетруа…

Открытие выставки решили провести в камерной обстановке в узком кругу вахтанговцев, которых поприветствовал директор театра Кирилл Крок. За ним выступила вдова Василия Ланового актриса Ирина Купченко:

«Это действительно был его дом, который он больше всего любил, дом, которому он отдал очень много сил. Театр всегда был его жизнью. Помимо того, что он много играл, он очень много делал для всех. И не было человека, которому он пожелал бы зла ни словом, ни делом, ни помышлением… Его любили, потому что ему верили. Он никогда не лгал ни себе, ни другим, никогда ни перед кем не прогибался, он никогда не изменял своим идеалам, принципам – люди всегда очень чувствуют это. Его часто приглашали в общественные организации, Сергей Шойгу даже как-то сказал о нём: «он сделал для армии больше, чем десять генералов…»

В большом зрительском фойе Театра им.Вахтангова открылась выставка фотографий в память о народном артисте СССР

Выступила и еще одна звезда Вахтанговского театра народная артистка России Людмила Максакова. Она рассказала, что решила поступать в театральное училище им.Щукина после того, как увидела Ланового в одной из его первых киноролей. До этого собиралась идти на филфак в МГУ на романо-германское отделение. Но всё решил случай. Однажды она включила телевизор, маленький, еще с линзой, а там на экране - неописуемый красавец в бархатном камзоле и в ботфортах, и какая-то растрёпанная девчонка что-то лопочет рядом с ним, а он говорит: «C’est vous, Marian»…(скорее всего речь идет о фильме «Аттестат зрелости»). «Я думаю, боже мой, это какое-то явление!», - вспомнила свои впечатления Людмила Максакова.

После этого она твердо решила идти по стопам своего кумира и пошла не на филфак, а в Щукинское училище. И её приняли. Кстати, Лановой успел поучиться в Московском университете на журфаке, прежде чем пойти в театральное училище. «И потом так случилось, что мы 1000 раз сыграли «Принцессу Турандот». Исчезающее, почти исчезнувшее слово «партнёр». Василий Семёнович был партнёром и в жизни, и на сцене. То есть абсолютная уверенность в том, что тебя поддержат, с тобой будут рядом, и ты можешь считать, что тебя всегда, даже не в самую лучшую минуту, подхватят».

Выставка в большом фойе продлится две недели. Посмотреть её можно перед началом и в антракте спектаклей Основной сцены.