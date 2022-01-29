С городской доски почета в инвалиды - всего один прыжок

Инвалидная коляска — не приговор, если работают руки – бодрится парень

Про таких, как Саша, говорят «мальчик-картинка», «наша гордость» и «смерть девчонкам», имея в виду их яркость и популярность. Еще бы! Отличник в школе, лидер в классе, победитель школьных олимпиад, солист танцевального ансамбля — призер международных конкурсов... И, при этом, не самовлюбленный альфа-самец, а открытый и очень добрый парень. Конец 2020-го учебного года у Саши выдался особенно удачным. Он получил стипендию губернатора, его имя вывесили на городской доске Почета. А летом он пошел на речку, неудачно нырнул, ударился головой о дно и сломал шейный отдел позвоночника.

- Очнувшись в больнице, я с ужасом понял, что могу управлять только своими мыслями и языком – рассказывает Саша. - Все, что ниже шеи было полностью парализовано. Конец всему. Как будто кто-то взял и просто перечеркнул всю мою предыдущую жизнь.

Всю да не всю. Привычка до последнего не сдаваться и любые вершины брать «с разбега» сработала и тут. Услышав от врачей, что восстановить удастся только те навыки, которые вернуться в первые несколько лет после травмы, Саша как одержимый начал заниматься. Он работал над своим телом с еще большим упорством, чем раньше учился. И снова – на отлично!

За полтора года мальчик снова научится сидеть, работать руками, стоять с поддержкой и делать пару шагов в ходунках.

- Инвалидная коляска — не приговор, если работают руки – бодрится парень. – Ведь даже на колясках люди танцуют, учатся… Кстати, несмотря на травму, школу я все равно закончил на отлично и поступил в институт. И так хочется верить, что успею восстановить возможность ходить без поддержки, или с палочкой. И я не собираюсь сдаваться!

Но все зависит не только от самого парня. Доктора говорят, что динамика у Саши хорошая, и шансы на восстановление высоки. Однако нужна непрерывная реабилитация, а у семьи кончились деньги.

- Мы честно потратили все, что было отложено на «черный день» - говорит мама. – Но, увы, новых накоплений нет. Я не работаю, так как за Сашей нужен уход. А отцу Саши, чтобы оплатить курс реабилитации в центре «Преодоление» - это 420 000 рублей - нужно целый год работать, не тратя при этом ни копейки на семью. Увы, это нереально, поэтому мы вынуждены просить помощи. Поверьте, наш сын, с его умом и образованием в любом случае будет полезным обществу гражданином. Но от того, насколько он восстановится зависит степень его самостоятельности и счастья. Умоляю, поддержите его!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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