Маленького краснокнижного тигренка ищут в подмосковном Ермолино

В подмосковном Ермолино продолжают искать маленького тигренка, следы которого обнаружели местные жители.

В подмосковном Ермолино продолжают искать маленького тигренка, следы которого обнаружили местные жители. Об этом kp.ru рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

- Были обнаружены следы крупного животного породы кошачьи, возможно тигренка. Сделали обращение к местным жителям, если они увидят животное, то не нужно к нему подходить, лучше сразу позвонить по номеру 112, - рассказали в ведомстве.

Следы большой кошки обнаружили в населенном пункте Ермолино Дмитровского округа. Предположили, что хищник. Но сами гадать не стали, позвонили в Охотнадзор. Специалисты приехали на место и сказали, что следы тигренка, рыси, пумы или пантеры. Позже местный житель опубликовал в соцсетях видео, что вечером видел именно тигренка. Мужчина ехал на машине, освещая заснеженную дорогу фарами, как вдруг появился полосатый зверь. Отслеживать его маршрут он не стал, но был крайне удивлен.

Были обнаружены следы крупного животного породы кошачьи, возможно тигренка.

- Откуда тигренок в наших краях? – стали удивляться местные.

- Может кто-то дома держал? Год Тигра наступил, а людям порой дарят символичных животных, - рассуждают жители Ермолино.

Тигренок, судя по следам, еще небольшой. Но это все же не котенок, а хищник. Поэтому по всему Ермолино и соседним населенным пунктам развернута операция по поиску хищного животного.

- Инспекторы Управления охотнадзора уже выехали в населенный пункт и зафиксировали следы животного. Поиск продолжается. На месте также работают сотрудники МВД, - рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

По предположениям местных жителей, тигренок мог жить у кого-то в Ермолино. Однако содержать хищников в неволе запрещено законом. Тем более, что тигр является краснокнижным животным. Исходя из этого, хозяин вряд ли сам придет в полицию и напишет заявление «у меня пропал тигренок, найдите его пожалуйста». Ведь даже, если животное и найдут, то точно не отдадут, а к тому же заведут уголовное дело за незаконное содержание животного.

Специалисты приехали на место и сказали, что следы - тигренка, рыси, пумы или пантеры. Фото: Предоставлено "КП"

Кстати

Проверка слуха

В соцсетях появилось сообщение, что тигренка поймали на улице Широкая. Якобы полосатого задержали полицейские. Кроме этого сообщалось, что нашелся и хозяин тигренка. Им оказался житель деревни Красные горки – больше 50 км от Ермолино. Якобы оттуда тигр дошел до Ермолино.

- Мы эту информацию не подтверждаем. Поиски животного продолжаются, - сказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

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