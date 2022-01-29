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В мире29 января 2022 14:03

Скандала не избежать: Работодатели пытаются заставить трудиться принца Гарри и Меган Маркл

За полтора года пара не сделала практически ничего
Юрий МАЙБОРОДА
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Компании разместили объявления о поиске сотрудников для помощи принцу Гарри и Меган Маркл.

Компании разместили объявления о поиске сотрудников для помощи принцу Гарри и Меган Маркл.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания Netflix и шведский интернет-сервис Spotify похоже уже жалеют, что связались с беглой королевской парочкой – за прошедшие почти полтора года с момента подписания контракта на сумму свыше $120 миллионов принц Гарри и Меган Маркл не сделали практически ничего из обещанного.

В частности, условиями сделки предполагалось, что члены британской королевской семьи будут регулярно создавать эксклюзивный контент, снимать документальные и анимационные фильмы, вести подкасты и прочее.

Известно, что Netflix Гарри и Меган не предоставили вообще ничего, а Spotify получил 35 минут контента за все минувшие 16 месяцев, пишет DailyBeast.

Независимо друг от друга компании разместили объявления о поиске сотрудников для помощи принцу Гарри и Меган Маркл в создании обещанного материала. Spotify сообщил о вакансиях на сайте LinkedIn, от имени Netflix объявления в Instagram дала Андреа Оксли, представляющаяся кадровым агентом компании.

По мнению пользователей соцсетей, таким образом платформы пытаются надавить на принца и его супругу в надежде заставить их выполнять условия контракта. В то же время эксперты считают, что если подобные шаги не дадут результата, компании могут перейти к более активным действиям и тогда парочку ждет очередной скандал.

О РАЗНОМПринц Гарри и Меган Маркл
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