Дмитрий Шепелев объяснил, почему так и не женился на Жанне Фриске

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске жили в гражданском браке. Фото: Мила СТРИЖ

Дмитрий Шепелев неожиданно заговорил о свадьбе. Со своей избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой телеведущий воспитывает общего сына Тихона, однако они пока так и не оформили свои отношения официально. С матерью своего старшего сына Платона, певицей Жанной Фриске, Шепелев также жил в гражданском браке. В Инстаграме Дмитрий спросил у подписчиков: считают ли они, что нужно обязательно оформлять брак?

Шепелев признался, что уже был один раз женат, и этот опыт стал для него негативным. Телеведущий женился совсем молодым на девушке, с которой встречался в студенческие годы. Свадьба закончилась скорым разводом.

- Мне было что-то около 20-ти. К тому моменту я встречался с одной девушкой, в общей сложности, наверное, лет семь. Это были мои первые и единственные на тот момент серьёзные отношения. Она не скрывала, что хочет замуж и хочет детей. Я не скрывал, что думаю только о карьере. И в общем, наверное, от отчаяния, она и ее родители не придумали ничего лучше кроме как сказать, что если мы не поженимся, то ее (мою девушку) после окончания университета вышлют по распределению далеко от Минска и свадьба – это, в общем, единственное, что может ее «спасти». Я поверил. Да. Вскоре мы расписались. Формально и сухо, без гостей и фотографов, без свидетелей и без колец, просто пришли, подписали и ушли. Я довольно быстро понял, что произошло на самом деле. Через две недели мне предложили работу в Киеве, я собрал вещи и больше мы никогда не виделись, - рассказал Шепелев.

В последствии Дмитрий пришел к выводу, что штамп в паспорте совершенно ничего не меняет в отношениях. Именно поэтому он больше не делал предложения руки и сердца своим избранницам, даже несмотря на то, что они рожали ему сыновей.

- С тех пор я уверен, что отметка в паспорте не имеет ровно никакого значения. После этого в моей жизни были очень счастливые отношения и я твердо знаю, что свадьба не смогла бы сделать их еще лучше, - сообщил телеведущий.

Дмитрий подчеркнул, что когда-нибудь они с Екатериной обязательно сыграют свадьбу. Фото: Инстаграм.

При этом Шепелев подчеркнул, что когда-нибудь они с Екатериной обязательно сыграют свадьбу. Но только тогда, когда оба будут к этому готовы и захотят скрепить свои отношения в загсе.

К слову, певица Жанна Фриске была уверена, что проживет с Дмитрием долгую и счастливую жизнь. В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» певица Анна Семенович рассказала о своем последнем разговоре с покойной подругой. Жанна посоветовала Анне обязательно родить ребенка. Певица обожала сына Платона и была уверена, что когда-нибудь снова станет мамой. Фриске рассказала Семенович, что они с Шепелевым хотят еще одного ребенка.

- Она мне говорила: «Анечка, рожай ребенка, это такое счастье! Я каждое утро просыпаюсь и жду, когда Платошка своими ножками топает по полу, я знаю, что он бежит ко мне». Говорила, что они с Димой хотели еще одного ребенка. Она была полностью уверена, что выздоровеет, - рассказала артистка.

Подругам удалось пообщаться за два месяца до того, как Жанна скончалась от онкологии.

- Мне повезло, я с ней успела пообщаться месяца за два до того, как она ушла из жизни. Мы с Димой вели корпоратив. Я спросила, как Жанна. Он говорит: «Ты знаешь, ей получше». Это как раз было улучшение. И он говорит: «Хочешь с ней поговорить?». Конечно, хочу. Он ее набрал. Она совершенно была в себе, мы с ней мило поговорили, – вспомнила Семенович.

Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году, когда ее сыну было два года. После ее смерти у телеведущего возник затянувшийся конфликт с семьей покойной жены. Он по-прежнему не разрешает родителям Жанны видеться с Платоном.