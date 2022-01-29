Муж Собчак Константин Богомолов заявил о своих планах стать президентом Аргентины

Константин Богомолов и Ксения Собчак вернулись из путешествия по Аргентине. Фото: Инстаграм.

Режиссер Константин Богомолов объявил о своем желании стать президентом Аргентины. Эта идея пришла в голову супругу Ксении Собчак после того, как он вернулся из путешествия по Патагонии. В Инстаграме Константин поделился своими впечатлениями от Аргентины, назвав ее красивой, но «какой-то бесхозной» страной. Богомолов уверен, что если он возглавит это государство, его ждет экономический рост и процветание.

По мнению режиссера, латиноамериканская страна сейчас находится в упадке из-за власти «левых». Первым делом он бы «дал им пинка» и развернул курс Аргентины на 180 градусов. Благодаря этому удалось бы сделать Аргентину процветающей, сильной и обязательно консервативной.

- Ей это очень к лицу. А заодно забрать у Британии Фолкленды и накрепко подружить Аргентину с Россией, так чтобы сюда пришел русский бизнес, туризм и просто порядок. Ради такого отдал бы следующие 20 лет жизни. Красивая, просторная, но какая-то бесхозная и словно ждущая сильных энергий страна, - считает Константин.

Ранее Собчак и Богомолов открыто выразили свое отношение к НАТО, нарисовав на стене в Аргентине граффити с антиамериканским лозунгом. На своей странице Ксения опубликовала видео, в котором Константин старательно рисует российский флаг рядом с надписью ««Fuck NATO» («к черту НАТО»). Константин тщательно окрасил в цвета российского триколора букву «о» в названии организации. Чуть выше красуется гигантская надпись на русском языке: ««Долой американскую военщину!». Подписчики в комментариях честно признались, что не ожидали такого от Собчак и Богомолова.

В Аргентине супруг телеведущей разрисовал стену граффити, критикующими НАТО. Фото: Инстаграм.

- Накрылась ваша американская виза, - пошутила подруга Ксении, владелица сети фитнес-клубов Ольга Слуцкер.

- В Аргентине кстати много граффити про «ненавистный американский капитализм» и «дядюшку Сэма». Так что «вписались в ландшафт», - сообщила в свое оправдание Ксения.

В Аргентину Собчак с мужем прилетели из Франции. Супруги провели новогодние каникулы в Альпах, на горнолыжном курорте Куршевель. В экзотическое путешествие по Патагонии теледива и режиссер отправились в компании близких друзей. Почти неделю Ксения исследовала ледники, горы, озера и леса далекой страны.

Иногда Ксения сильно мерзла, но в целом в Аргентине ей понравилось. Фото: Инстаграм.

Во время поездки с Ксенией приключилось немало забавных моментов. Одним из них стала поездка на необитаемый остров, где живут пингвины. Экскурсия явно не удалась. Ксения совсем не впечатлилась экзотическими птицами, обозвав их «жирными чайками». К тому же Собчак и ее попутчики сильно промерзли (а ведь в Аргентине сейчас наступило лето). Ситуацию осложнял тот факт, что ни одного здания на острове не оказалось, поэтому им пришлось мерзнуть полтора часа и ждать, когда за ними наконец-то приедет катер.

Правда, когда на следующий день выглянуло солнце, настроение телеведущей резко улучшилось, и она смогла сполна насладиться суровыми пейзажами Патагонии. Ксения рассказала подписчикам, что именно в этих краях снимались финальные сцены фильма «Выживший» с Леонардо ДиКаприо.

- Абсолютно счастливый солнечный день для вертолетной экскурсии. Чтобы зарядиться энергией и накопить силы для новых свершений, надо глазам давать возможность созерцать красоту, в этом я уверена, - рассказала Собчак. - Этим и занимаемся. Ушвайя — действительно конец света, и совсем другая природа и климат, чем Калафате. Здесь местами прямо наша родная Карелия, и последняя сцена в реке в фильме «Выживший» тоже снималась здесь.