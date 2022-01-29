«Похудела без диет»: Как Паулине Андреевой удалось прийти в форму после родов

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошлой весной Паулина Андреева родила Фёдору Бондарчуку сына Ивана.

Для режиссёра это третий ребёнок, от прошлого брака с моделью Светланой Бондарчук у Федора Сергеевича есть сын Сергей и дочь Варвара.

А для 33-летней Паулины Иван - первенец.

После родов актриса прибавила в весе, это заметили блогеры и на минувшем «Кинотавре».

Однако уже на кинопремии «Золотой орёл» Паулина блистала стройными формами. Актрисе удалось вернуться к прежней модельной фигуре.

Уже на кинопремии «Золотой орёл» Паулина блистала стройными формами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как оказалось, актриса постройнела без диет. О секретах своего рациона Андреева рассказывала в недавнем интервью woman.ru.

-Все дело в генетике и в том, что я просто стараюсь прислушиваться к своему организму: например, не употребляю в пищу то, от чего мне становится тяжело,-признаётся актриса. -Таким образом, часть продуктов отсеивается сама собой. Такой «отбор» ни в коем случае не связан ни с диетологами, ни с советами из журналов, сайтов или рекламы. Для меня это скорее личный баланс, который мне удобен. Я вообще придерживаюсь мнения, что женщины должны наконец прекратить забивать себе голову псевдоцелями — как похудеть к новому году, лету, восьмому марта. Этому нет конца. Со временем это превращается в навязчивую идею — стать идеальной. Идеальных нет, эта цель недостижима. Слушайте почаще свой организм,-объяснила Паулина.

Напомним: в прошлом году британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал лицо Паулины Андреевой самым красивым в России. Тогда Паулина попала на пятое место мирового рейтинга самых роскошных женщин.

Сильва -автор компьютерной программы, которая вычисляет, как можно довести до идеала то или иное лицо.

Составив «карту лица» Паулины, знаменитый хирург счёл его гармоничным, практически идеальным.

Мол, никакие вмешательства Андреевой пока не нужны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды на кинопремии «Золотой орёл»: Похудевшая Паулина Андреева и седовласая Оксана Фандера

Самые красивые актёрские пары посетили престижную церемонию (подробности)