Благословления и немного кокаина: К первой успешной пересадке сердца свиньи человеку оказались причастны богословы и борцы с наркотиками

Хирург Мухаммад М. Мохиуддин помещает генетически модифицированное сердце свиньи в запоминающее устройство. Фото: REUTERS

В начале этого года в медицинском центра американского Университета Мэриленда впервые в истории человеку было пересажено сердце генетически модифицированной свиньи.

Операция стала для 57-летнего пациента единственной надеждой на спасение: без трансплантации мужчину ожидала неминуемая смерть в самое ближайшее время.

57-летний Дэвид Беннетт, которому пересадили генномодифицированное сердце свиньи, страдал неизлечимой болезнью сердца. Фото: REUTERS

В США, равно как и во всем мире, наблюдается острый кризис нехватки донорских органов, и подобные трансплантации открывают широкие возможности для спасения жизни тысяч людей.

- Только в Америке ежегодно умирает 150 тысяч человек, не дождавшихся того или иного донорского органа. А сколько таких в мире? Если эта методика покажет себя, мы сможем спасти почти всех. – уверен американский хирург Мухаммад Мохиуддин, проведший пересадку сердца свиньи человеку.

Прошло уже несколько недель, пациент жив и чувствует себя удовлетворительно. А прессе становятся известными все новые и новые подробности этого чуда.

В Университете Мэриленда хирург Мухаммамд Мохиуддин занимается вопросами ксено- (т.е. межвидовой) трансплантации органов. Он - выходец из Пакистана, набожный мусульманин. А в исламе свинья является нечистым животным. Как вспоминает сам доктор, даже случайное упоминание свиньи было в его доме табу. «Моя мама заставляла меня полоскать рот, если я просто произносил это слово», - говорит он.

Доктор Мохиуддин занимается ксенотрансплантацией уже более 30 лет, сообщает Vice. За это время он и его команда исследовали возможности пересадки человеку органы животных самых разных видов, но лишь генетические компоненты свиней оказались идеально подходящими.

Врач-мусульманин, конечно же, испытывал сомнения: его вера не позволяла ему подобного рода эксперименты. Но он неоднократно консультировался с ведущими исламскими богословами со всего мира и получил четкий, единодушный ответ: «Для Аллаха нет ничего важнее спасения человеческой жизни».

Кстати, аналогичного подхода придерживаются и в иудаизме, где свинья также является нечистым животным, а употребление свинины в пищу является тяжким грехом. Необходимость спасения человеческой жизни (пикуах нефеш) отменяет любые религиозные запреты и у евреев.

А еще к уникальной операции оказались причастны сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками. Именно они выдали разрешение на использование трансплантологами… кокаина.

Транспортировка донорских органов – один из самых сложных процессов, она требует скорости и особых условий. Многолетние опыты д-ра Мохиуддина показали, что трансплантанты лучше и дольше сохраняются, находясь в специальном растворе, в котором содержатся определенные гормоны и кокаин. Для того, чтобы добиться идеальных пропорций этого «коктейля», врачу выдали необходимые разрешения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

И вот опять: мужчине пересадили почки очеловеченной свиньи

Американские хирурги во второй раз провели успешную ксенотрансплантацию (подробности)