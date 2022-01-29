Что получат жители Донбасса после поручения Путина запустить Госуслуги «на всю катушку»

Жители Донецкой и Луганской областей смогут пользоваться порталом без российской прописки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше месяца назад, на заседании Совета по развитию гражданского общества, Владимир Путин дал любопытное поручение. Во-первых, оно касалось Донбасса, а это всегда привлекает внимание нашего гражданского общества и наших «доброжелателей». Во-вторых, об этом поручении мы узнали именно сейчас, в эти дни острейшего политического кризиса. Что было в этом поручении? Дословно:

«Рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот».

Портал «Госуслуги» на Донбассе запустили еще прошлой весной. Когда оказалось, что в непризнанных республиках проживает уже свыше 700 тысяч граждан России. Проживают и не могут воспользоваться частью своих прав и множеством сервисов, которые и дают «Госуслуги». Почему? У жителей Донбасса есть несколько проблем при работе с порталом.

Пишет читатель Михаил Шумаков из Донецка:

«Сейчас любая подача заявления на предоставление услуги заканчивается на стадии "укажите номер телефона". Номера Феникса (местный оператор связи – прим. корр.) хоть и указаны в профиле, как "иностранный номер" не работают, а номер операторов РФ не подвязывается в браузере вообще, а в приложении не принимает проверочный код при привязке. И всё. Ничего оформить нельзя».

Впрочем, проблему с телефонным номером научились обходить, приобретая сим-карты операторов, работающих на Донбассе в роуминге.

Вторая проблема, на которую указал Михаил – те же самые выплаты на детей на Донбассе получить невозможно без головной боли, лишних телодвижений и посредников. Деньги приходят на карточку, а Донбасс отключили от банковской системы еще в 2014 году. Есть несколько вариантов, например, поехать на территорию России к банкомату. Кстати, до сих пор для меня загадка – почему банкоматы ведущих банков РФ не стоят на нейтральной полосе между границами или прямо на погранпереходах? Наверное, потому же, почему и в Крыму нет российских банков. Еще один вариант – заплатить посредникам. Они смотаются в Россию с вашей картой и снимут деньги, взяв за это порядка 10%. Доверять чужим людям свою карту с пин-кодом, вариант не лучший. Можно еще съездить на рынок на окраине Донецка и там за 15-20% вы переведете кому-то деньги с карты, а с вами тут же рассчитаются наличными.

Можно предположить, что в рамках поручения Владимира Путина все будет исправлено. Исправлено и сделано для наших людей, а не для вечно недовольных политиков из недружественных стран.

Жилье для чемодана

Но, деньги, не самая большая проблема. В конце концов, до России – рукой подать, 150 километров. Можно потратить день и съездить, хотя двойное пересечение границы за сутки это выматывающее душу приключение. Самая большая проблема, это регистрация по месту жительства в РФ. Эту проблему новоиспеченным гражданам России, Родина-мать предложила решать самостоятельно. Тут у кого на что хватило фантазии и средств. Были подняты все родственные связи – самый простой вариант. Кто-то купил долю в жилье. Как невесело шутят на Донбассе: «приобрел полтора метра жилплощади в Ростове – чемодан поставить». Кто-то зарегистрировался в унизительных «резиновых квартирах» вместе с гастарбайтерами, в ужасе ожидая последствий, если афера вскроется.

Как рассказала спецкору КП Наталья Ковкина из ЛНР, регистрация, даже настоящая, у родни или друзей, никаких проблем с пособиями не решает:

- Главной проблемой, в моем случае, при оформлении соцвыплат, было то, что при проверке заявления пенсионный фонд прозванивает (либо отправляет проверяющих по месту регистрации), никого там не находит, в результате приходит отказ, - рассказывает Наталья. По ее словам, чтобы получить так называемые «коронавирусные» пособия, пришлось ехать в ближайший к Луганску российский МФЦ вместе с ребенком в инвалидной коляске…

Впрочем, в ряде случаев Госуслуги на «непризнанных территориях» срабатывают четко. По словам Натальи, со школьными пособиями трудностей не было:

- Выплату школьникам, оформила в августе, через Госуслуги, и получила без проблем и вопросов. Так что, изменения в лучшую сторону есть. Нужно нашим людям лишь совершить небольшие телодвижения, а не ждать когда тебе все упадет с неба.

В любом случае, люди есть разные, у нас (считающие, что им все должны), и в Рос.госогранах (которые считают, что только нас им и не хватало), я же благодарна России за любую помощь.

Владимир Путин обозначил сроки исполнения своего поручения – до 1 мая этого года. То есть, адреса регистрации «на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» будут рассматриваться порталом «Госуслуги», как «свои». При наличии 80-90% граждан РФ проживающих на Донбассе, «Минские соглашения» окончательно потеряют свой смысл. Впрочем, на их исполнение у Украины было целых восемь лет. Не захотели. Что, опять Россия виновата?