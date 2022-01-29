«Единая Россия» регламентирует оборот криптовалют в весеннюю сессию

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Криптовалюта должна быть закреплена в законодательстве РФ в качестве объекта, как и ограничения ее оборота, включая запрет на использование в качестве платежного средства. Об этом агентству ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Совершенно очевидно, что криптовалюта не должна находиться в абсолютно свободном обороте, это не должно быть средством платежа. Но то, что она должна быть объектом - это совершенно очевидно», - отметил депутат.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас в законах необходимые определения отсутствуют, при этом идут дискуссии, возникают споры при наследовании...

«Если мы считаем, что возможно ограничение оборота, то это надо прописать в законе", - добавил парламентарий, приведя в качестве примера запреты на свободный оборот алкоголя и отдельных лекарств. - Но то, что это объект, и что несколько миллионов человек уже являются владельцами криптовалюты - это очевидно, и мы не можем все время делать вид, что ничего не происходит. Конечно, происходит, и конечно, закон должен влиять на это».

Крашенинников считает, что вопрос законодательного регулирования оборота криптовалюты следовало бы решить уже в ходе весенней сессии Госдумы.

«Это не должно затягиваться, потому что не может быть так, что жизнь сама по себе, а закон сам по себе, - сказал Павел Крашенинников. - Считаю, что в весеннюю сессию надо этот вопрос решать».

Крашенинников при этом заметил, что в этом вопросе необходимо достичь правовой определенности.

«Нужно вносить поправки, в том числе и в Гражданский кодекс России, а потом уже в другие законодательные акты, чтобы пресечь злоупотребления», - добавил он, уточнив, что сначала в законах должен появиться сам предмет регулирования.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 26 января призвал правительство и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах. 21 января ЦБ опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Концепция же Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета.