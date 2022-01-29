Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: "В конце концов, Россия для нас – союзное государство"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью казахскому государственному телеканалу "Хабар 24" о беспорядках в начале января нынешнего года, охвативших многие из крупных городов страны и о ситуации в республике сейчас. Примечательны два фактора. Первый – интервью было развернутым и подробным. И второй - Президент Казахстана беседовал на русском языке. Пресс-секретарь Токаева пояснил, что последнее было сделано для большего охвата аудитории. Небезынтересно, что президент Казахстана намерен в середине февраля побывать в Москве в гостях у Владимира Путина, о чем он также сообщил в интервью.

Вот о чем рассказал Токаев

ЗАЧЕМ БОЕВИКИ ЗАХВАТИЛИ АЭРОПОРТ АЛМА-АТЫ

"Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта в Алматы. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, командиры, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город, и они приступили к руководству операцией".

Напомним, ранее выдвигалась версия, что захват аэропорта боевиками был осуществлен, чтобы помешать приземляться самолетам российской ВТА с миротворцами. Но самолеты в результате садились на военный аэродром в 40 километрах от первой столицы Казахстана. Если принять версию Токаева, то у боевиков должна была быть жесточайшая координация, потому что после захвата аэропорта обслуживающий персонал эвакуировали, и аэропорт не принял после этого ни одного самолета. То есть боевики должны были захватить аэропорт в тот момент, когда руководители (по версии Токаева – прим. авт.) уже приземлились, но еще не прошли в зону досмотра и выхода.

Беспорядки в городах Казахстана были организованы подготовленными людьми. Фото: REUTERS

ЧТО ИНТЕРЕСОВАЛО БОЕВИКОВ

"Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов. Это была тщательно спланированная операция, по своей сути – террористическая - с привлечением боевиков из-за рубежа"

Нет никаких сомнений, что тех, кто руководил группами и пытался штурмовать управление полиции и прокуратуру действительно не интересовали телевизоры, стиральные машинки и даже ювелирка. Мародеры, шерстившие магазины и салоны, были местными. Именно у них была не только возможность взять все, что плохо (или даже хорошо) лежит, но и знание каналов сбыта.

Примечательно, что, по словам Токаева, организаторы беспорядков размещались в Алма-Ате в пятизвездочном отеле.

- Интересный факт: одна из бандгруппировок проживала в пятизвездочном отеле, и расположился командный штаб на первом этаже гостиницы "Казахстан". Вскрываются такие факты, которые раньше было себе трудно представить.

Силовики Казахстана взяли ситуацию под контроль. Фото: REUTERS

О МИРОТВОРЦАХ И ПРИМЕНЕНИИ СИЛЫ

"Привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации. Она была совершенно законной"

"Миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане не произвел ни одного выстрела"

"Сейчас следствие показывает, что бандиты, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, находились под воздействием наркотиков. У них пропало чувство боли, и на заключительном этапе, когда силовые органы стали применять оружие, стреляли во всяком случае по ногам, то они падали, но не чувствовали той боли, которую обычно чувствуют раненые. То есть это опять же говорит о тщательности спланированной операции"

"Это была спланированная акция, причем все этапы беспорядков, начиная с мирных протестов, они действительно были, и заканчивая убийствами и мародерством - это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими"

- Была неразбериха, я должен откровенно признать. Люди - я имею в виду руководителей правоохранительных органов - опасались брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал: "Слушайте, если бы маршал Рокоссовский или маршал Жуков каждый день спрашивали бы разрешение у Сталина на те или иные действия, они бы войну выиграли? То есть это была настоящая война, нужно было брать на себя ответственность.

Эти откровения показывают, что из-за нерешительности госслужащих, руководства полиции, органов безопасности и других правоохранительных структур, по крайней мере, в части регионов ситуация действительно висела на волоске. И речь действительно могла идти о создании, например, Алма-Атинской республики Старшего жуза.

В Казахстан ввели миротворческие силы. Фото: REUTERS

О СИТУАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ СТРАНОЙ

"Знаете, как в старом анекдоте, а может, это было правдой. Берия пришел к Сталину и сказал: „Что-то надо делать с писателями! Фадеев пьет, Шолохов пьет, Вишневский пьет, Симонов пьет, Алексей Толстой тоже прикладывается к рюмке”. На что Сталин сказал: „А у меня других писателей нет”. И здесь тоже надо искать подходящих министров. Можно, конечно, буквально с улицы людей назначать, и такие моменты в истории бывали, но это чревато.

Я не знаю, как долго буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии конституцией, - не более двух сроков. То есть никакого переделывая законов и тем более конституции не будет.

Нет, никакого торга с Назарбаевым, естественно, не было, разговоров о личных привилегиях тоже не было с ним. Единственно, был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности. И, когда ситуация обострилась, скрывать не буду, я поставил вопрос: что я сейчас обращусь к нации и должен заявить, что с этого момента являюсь председателем Совбеза. Этот вопрос был решен буквально на ходу"

Решительность помогла Токаеву удержать власть, но сейчас начинается самое трудное. Управленческий аппарат надо перестраивать, кадры менять, а "скамейка запасных" пустая и "коротка кольчужка". Безусловно, есть кадры, воспитанные в соросовских структурах и обученные в западных университетах, но Токаев не может не понимать, что их назначение на мало-мальски ответственные посты – это путь к утрате Казахстаном реального суверенитета.

О "ДОЛГАХ" ПУТИНУ И НАЗВАНИИ АЛМА-АТЫ

"Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было. Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана - это союзное государство."

"Алматы больше подходит для людей казахскоязычных. Что касается русскоязычных, "Алма-Ата" сподручнее произносить. Поэтому давайте договоримся, что официально название "Алматы" останется, а сам город будет называть так, как удобно его жителям и тем, кто со стороны очень тепло относится к нашему городу"

Это, пожалуй, самая краткая, но одновременно и самая оптимистичная часть беседы. Сами понимаете – почему именно

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