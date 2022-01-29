Игровой дебют Тамары Дондурей драма "Рядом" - клинически точный портрет современной молодой женщины Фото: кадр из фильма

Игровой дебют Тамары Дондурей - клинически точный портрет современной молодой женщины, возможно, втайне надеющийся вызвать у зрителя симпатию по отношению к изображаемой героине, но, впрочем, на ней не настаивающий.

Героиню (Екатерина Ермишина) зовут Кира Георгиевна - как режиссера, чей фильм «Астенический сидром» тоже включал в себя истерику женщины после смерти мужа. Участь партнера Киры Георгиевны (Илья Маланин), несмотря на молодость, тоже предрешена, - судя по глубоко несчастному виду, который он имеет даже во время вынужденного секса с Кирой Георгиевной. Она остается переживать потерю, хотя лучше было бы наоборот: если бы внезапно отдала концы (например, вследствие употребления вредных хот-догов) нервическая «профессионалка», проявляющая интерес исключительно к архитектурной «урбанине», а ее миролюбивый сожитель продолжил воспитывать собак-поводырей и экологично пользоваться кар-шерингом. Но жизнь, к сожалению, часто бывает несправедлива. Актуальный европейский кинематограф, к которому, без сомнения, принадлежит картина Дондурей, - тем более.

Драма Тамары Дондурей «Рядом»

Раздражение, которое вызывает героиня, усиливается умышленной холодностью фильма, безжалостно психоанализирующего узнаваемую породу самодостаточных особ, на которых нельзя оставить даже собаку, ибо «рядом» с ними гибнет все живое. Феномен токсичной женственности нечасто становится предметом исследования кинематографистов, особенно женского пола, предсказуемо оттаптывающихся на олд-скульном мачизме (см. целый вагон фильмов прошлого сезона о попытках разжатия заскорузлых отцовских кулаков - в финале одного из них дочь выпускала отцу гарпун в голову). Тамара Дондурей бесстрашно рисует мир, на глазах остающийся без мужчин - они понуро и бессловесно его покидают, предоставляя возможность дамам сжирать друг друга в комфортных условиях.

Знаменитый румынский мультипликатор Анка Дамиан показала в Роттердаме красочный анимированный мюзикл «Остров» Фото: кадр из фильма.

Знаменитый румынский мультипликатор Анка Дамиан показала в Роттердаме красочный анимированный мюзикл «Остров» (The Island) - современное сюрреалистическое переосмысление истории Робинзона Крузо и Пятницы. Робинзон становится 81-летним хипстером, в одиночестве коротающим дни на острове, лежащем на пути следования мигрантов в Европу. Одного из них Робинзон называет Пятницей, а тот его - Спасителем. Один из рефренов этого артистического хаоса - «Я одинок, но я жив!» и «Не хотите ли разделить мое одиночество?» - хорошо согласуется с веяниями ковидного времени. При этом одиночеством на острове даже не пахнет, он кишит мигрантами, активистами, членами неправительственных организаций, которые, как и русалки и прочие химерические существа, скорее принадлежат не столько реальности, сколько буйному воображению режиссера.