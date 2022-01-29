Венгрия снова отказала Украине в праве на НАТО

Венгрия не хочет видеть Украину в НАТО. Фото: Shutterstock

Печально известный украинский ресурс "Миротворец", о необходимости закрытия которого Киеву говорили и в ЕС, и в США, в эти дни, наоборот, переживает второе рождение. На минувшей неделе его пополнили не какие-то российские журналисты, артисты или писатели, а настоящие ВИП-персоны из Евросоюза. Сначала экс-командующий ВМС Германии, которого буквально выставили в отставку за неосторожные слова про Украину в ходе "круглого стола". Потом компанию ему составил президент Хорватии, заявивший, что отзовет военнослужащих республики в случае обострения конфликта на Украине из региона. И вот, под занавес недели нарисовался третий кандидат. И не кто-нибудь, а министр обороны Венгрии Тибо Бенке, который выступил с несколькими очень важными заявлениями.

Так, например, по поводу принятия Украины в НАТО министр ответил вполне откровенно: что сначала Будапешт не имел ничего против этого, но вот потом…

- Потом Украина выступила против венгров, проживающих на Закарпатье, и вела себя непозволительно для альянса. После этого правительство придерживается позиции, что Украина пока не готова к вступлению, она не соответствует ожиданиям НАТО. Конечно, в последний раз я лично сказал министру обороны Украины, что мы можем снова поговорить об этом вопросе, если закарпатским венграм будут предоставлены такие же права, какие мы предоставляем украиноязычным людям, проживающим в Венгрии, - резюмировал министр. Правда, не стал уточнять, что для нынешних властей Украине такое решение Киева невозможно в принципе.

Примечательно, но венгерский министр в правительстве Виктора Орбана рискует стать изгоем не только в глазах украинских националистов, но и перед практически всем НАТО. Он крайне критически отнесся к идее руководства альянса разместить на территории европейских стран в Восточной Европе дополнительных боевых подразделений Североатлантического альянса.

- Наша позиция заключается в том, что Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения, - не слишком дипломатично объяснил позицию своей страны в этом вопросе Бенке.

И это при том, что у Венгрии одна из самых малочисленных армий на континенте. В Вооруженных силах Венгрии служат чуть более 30 тысяч человек, а правительство объявило о грядущем сокращении их численности до 22 тысяч.

Безусловно, у решения венгерского правительства есть несколько составляющих. Во-первых размещение чужого воинского контингента должно проходить за счет принимающей стороны. А Венгрии совсем не в радость такое финансовое обременение. Во-вторых (а может, именно это вол-первых), Будапешту совсем не улыбается перспектива стать одной из целей РВСН России. Ну и, как бы это помягче сказать, в Венгрии не очень любят американцев. Нас мадьяры, конечно, тоже не любят, но американцы в этом отношении вполне конкурентоспособны по сравнению с нами. Еще вопрос, кто победит в этом соревновании. И бегство американцев из Афганистана (а венгерские военные там тоже присутствовали), когда доблестные Джи-ай бросили там своих союзников на произвол судьбы, предоставив самим решать свои проблемы, симпатий Вашингтону не прибавили.

Впрочем, на Украине Венгрию тоже не любят, а отдельные деятели даже похвалялись, что могут разгромить всю армию Венгрии силами одной горно-егерской штурмовой бригады. А потому вряд ли стоит удивляться, если в результате таких высоких отношений министр обороны Венгрии в ближайшие дни появится на украинском "Миротворце".

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