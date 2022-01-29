Собчак в шоу «Вечерний Ургант» подтвердила, что Лепс встречается с Барановской

Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ксения Собчак в шоу «Вечерний Ургант» подтвердила слухи о том, что Григорий Лепс развелся после 20-летнего брака из-за романа с Юлией Барановской. Беседуя с ведущим шоу Иваном Ургантом, Ксения пожаловалась, что подхватила в Куршевеле новый штамм коронавируса «омикрон». Собчак прилетела во французские Альпы на новогодние каникулы и была вынуждена сидеть на горнолыжном курорте, пока полностью не выздоровела.

Тем не менее, телеведущая успела побывать на знаменитой рождественской вечеринке бизнесмена Михаила Прохорова, куда в числе прочих звезд был приглашен и Григорий Лепс. У исполнителя хита «Рюмка водки» в Куршевеле на Рождество был запланирован сольный концерт. Кроме того, он посетил еще несколько вечеринок состоятельных россиян. По словам Собчак, они с Лепсом отлично провели время.

Ксения Собчак и Григорий Лепс вместе веселились в Куршевеле на новогодних каникулах. Фото: кадр видео.

- Лепс в статусе холостого человека сейчас приехал? – поинтересовался у Ксении Ургант.

- Но он не очень сейчас холостой. Ты-то должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем, - предложила Ксения.

Телеведущая наклонилась к Урганту и сообщила ему на ухо: «С Барановской». Ксения имела в виду ведущую ток-шоу Первого канала «Мужское/Женское» Юлию Барановскую. Поскольку микрофон располагался близко к Собчак, которая не слишком старалась скрыть от зрителей эту пикантную информацию, все услышали ее слова. Иван Ургант, в свою очередь, тоже наклонился к микрофону и громким шепотом прокомментировал сказанное Ксенией.

- С Барановской? Это какой-то странный ход, причем и у него, и у нее. Ну, как говорится, «Мужское/Женское», - иронично заявил Иван.

Ранее о романе Лепса с Барановской публично высказалась певица Милена Дейнега. Исполнительница обвинила телеведущую в разводе певца. Якобы жена Лепса узнала о том, что Григорий изменил ей с экс-супругой футболиста Аршавина. И именно это стало последней каплей.

- С Лепсом она разошлась из-за того, что он переспал с телеведущей Юлей Барановской, - заявила Дейнега.

Юлия Барановская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, мировой суд Хамовнического района расторг брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой 20 декабря 2021 года. Со своей будущей женой Анной Григорий познакомился в 2000 году в ресторане. Анна была танцовщицей, участницей коллектива Лаймы Вайкуле. Через два года Григорий и Анна поженились. Ради мужа она оставила сцену, занималась домом и бизнесом Лепса. У супругов родились трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

Отработав в Москве новогодние корпоративы (только за один концерт в Барвихе Григорий получил гонорар порядка 20 миллионов рублей), артист улетел в Куршевель. В рождественский вечер музыкант дал концерт в рамках фестиваля Big Art Festival в ресторане-шале Cap Horn. Входной билет на выступление Лепса стоил 2 тысячи евро. Несмотря на высокую цену, свободных мест в зале не было: ресторан был забит под завязку.