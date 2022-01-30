Жених Волочковой прервал молчание после скандального разоблачения и исчезновения

Волочкова с новым ухажером. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поклонники сильно переживают за Анастасию Волочкову. Доверчивая женщина славится своим гостеприимством. Всех ухажеров звезда тут же приводит в дом. На этот раз настоящий переполох вызвала связь балерины с банщиком Сергеем. А ведь у мужчины темное прошлое.

Не успела Анастасия Волочкова расстаться с набожным водителем Владимиром, как в ее жизни появился мускулистый красавец Сергей. Щедрая артистка повезла банщика на Мальдивы. Они несколько дней нежились у океана и не переставали радовать своих поклонников жаркими фотографиями и видео с отдыха.

А потом разразился грандиозный скандал в самолете, когда на Настю составили протокол. Волочкова возмущалась и гневалась.

Но это был не единственный удар по длинноногой танцовщице. Не так давно вскрылось темное прошлое банщика Сергея. Мужчина был осужден. А на Украине, откуда он родом, мужчину и вовсе якобы разыскивают за теракт с применением оружия. "Ты попала в руки к нехорошему человеку. Это мошенник, это бандит. Я провел расследование и узнал, что у него была судимость за кражу в 2001 году. Он сбежал на Украину и там находится в розыске", - сокрушался сын Никаса Сафронова.

Друзья считают, что артистка ослеплена любовью и не слушает никого. "Это же альфонс, очевидно", - переживал один из приятелей балерины.

К слову, после скандального разоблачения сам Сергей залег на дно. Но на днях все же вышел из тени. Он прервал молчание и объяснился перед жадными до сенсаций репортерами. "Ну ей там писали: «Настя, аккуратнее, с вами террорист». Все переживали за нее. А она говорит: «С тобой в огонь и в воду!» Ну не террорист, ну какой я вам террорист? Я - управляющий банным комплексом", - сказал, как отрезал, 46-летий красавец-мужчина.

Анастасия грудью встала за жениха. "Я Сергея знаю три недели! Я верю каждому слову, которое сказано им", - заявила она в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

При этом Волочкова не питает особых иллюзий по поводу нового любовника. "Сергей не сможет меня содержать. Не сможет участвовать ни в чем финансово… Сергей уже просил: «Ой, я хочу дочку от тебя…» Надо иметь возможности и понимание, что этого ребенка нужно будет содержать, воспитывать, нести ответственность. Это же не игрушки. Это не кота завести, а родить ребенка!" - категорично заявила женщина.