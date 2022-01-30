Сколько стоит слетать в Турцию за вакциной от коронавируса

Граффити "Ангелы Земли" в Стамбуле. Фото: Дарья АСЛАМОВА

В январе Турция открыла для иностранцев возможность сделать антиковидную прививку вакцинами, зарегистрированными в ВОЗ, что позволяет получить сертификат вакцинированного для путешествия по странам ЕС и США. Мы посмотрели, легко ли пройти вакцинацию в Турции, сколько это будет стоить и какие возможности даст.

Какой вакциной можно привиться иностранному туристу в Турции?

Российским туристам в Турции доступны на выбор две двухкомпонентные вакцины - Pfizer/BionTech (мРНК-вакцина), или китайская Sinovac (CoronaVac – цельновирионная вакцина). Вакцинацию могут проходить люди, старше 18 лет. Однокомпонентных вакцин, например Johnson & Johnson, в Турции нет. И это минус, поскольку прилетать придется два раза.

Почему россияне хотят привиться иностранной вакциной?

Дело не в недоверии вакцинных туристов российским препаратам. Большинство из тех, кто едет за рубеж за прививкой, уже привиты отечественным «Спутником V». Иностранный же сертификат о вакцинации им нужен для того, чтобы свободно перемещаться за границей, например, по делам службы.

Что можно получить в пакете «вакцинного тура»?

Туроператоры предлагают целые вакцинные туры. В них входят, в первую очередь, прямые авиарейсы в Стамбул из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Краснодара, Минеральных вод, Нижнего Новгорода.

В базовый турпакет на 2 ночи в Стамбуле входит перелет, проживание в отеле любой категории на базе завтраков, групповые трансфер из аэропорта в отель и вновь до аэропорта, трансфер до клиники и обратно с сопровождением на вакцинацию русскоговорящим гидом. В услуги сопровождающего вас в клинике гида входит помощь в оформлении данных туриста в электронной системе. Это плюс, можно привиться, не погружаясь глубоко в специфику страны.

Зачем нужно сопровождение на вакцинацию?

Пока далеко не все больницы в Турции оказывают услуги вакцинации иностранцам, нужно знать, куда ехать. К тому же, анкеты, которые необходимо заполнить перед прививкой, - на турецком языке, по сообщениям туроператоров, анкет вакцинируемого на английском или русском сейчас нет.

Нужно ли платить за саму вакцину?

Платить нужно будет за прием врача и обслуживание в клинике. Цена варьируется от 400 лир (примерно 29 евро) до 45 евро и даже 60 евро, например, в американских медцентрах в Стамбуле. Точную сумму, а также, в какой именно клинике вас будут вакцинировать, нужно уточнить у туроператора.

Сколько стоит тур за вакциной от коронавируса в Турцию?

Примерная минимальная цена с перелетом и проживанием в отеле 3* на 2 ночи в Стамбуле с трансферами и сопровождением на вакцинацию составляет от 22 400 тысяч рублей на человека до 46 400 с человека.

Если же срок тура продлевается до 4-х ночей, чтобы посмотреть город, или если решите взять отель покомфортней, цена может значительно вырасти. Пакеты на 3 ночи в Стамбуле стартуют от суммы 49 400 рублей с человека, на 4 ночи – от 52 500. При этом помните, что за вторым компонентом прививки вам вновь придется посещать страну, так что через три недели снова придется раскошеливаться.

Какой сертификат о вакцинации выдают в Турции?

После первой дозы вам дадут справку на английском языке для того, чтобы прийти на второй укол. В приложении HayatEveSigar (чтобы оно работало корректно, не забудьте указать российский номер телефона с международным кодом +7 и укажите при регистрации, что вы иностранный гражданин) минут через 40 появляется информация о первой дозе и сроки введения второй дозы. Через несколько часов можно сформировать сертификат о первой дозе с QR-кодом, где указаны ваши имя-фамилия, номер паспорта, дата рождения и информация о дате вакцинации и типе вакцины.

Вторую прививку нужно сделать в промежутке от 21 до 90 дней после первой. Одновременно с получением второй дозы вакцины в клинике обязательно делают ПЦР-тест, который стоит 30 евро. Через 15 дней после полной вакцинации, будет готов сертификат на английском языке с QR-кодом, который действует в Европе и признается для запроса на визу США.

Где еще можно привиться иностранной вакциной?

Подобные «вакцинные туры» разработаны для Сербии, Армении, Хорватии, Греции. Однако Турция на фоне этих стран выглядит одним из самых доступных по проезду и ценам вариантов. Популярности Стамбулу добавляет возможность выбрать удобное время вылета из Москвы и услуги по сопровождению в клинике.

Самостоятельные путешественники экономят на сопровождающих – предварительно, еще из России, обзванивают клиники, какие из них готовы прививать иностранцев, снимают жилье – и летят на укол.

КСТАТИ

По оценкам туроператоров, за иностранной прививкой за границу уже слетали более 6 тысяч россиян, потратив на это суммарно около 310 млн рублей, а значит, одному туристу международный сертификат обходится примерно в 52 тысячи рублей, без учета расходов на еду во время поездки. Правда, в эту статистику не попадают те, кто едет за прививкой «неофициально», самостоятельно организуя для себя поездку и вакцинацию.

ВАЖНО

Насколько безопасно лететь за прививкой за тридевять земель?

Планируя вакцинный тур, стоит иметь в виду, что специалисты смотрят на них, мягко говоря, без восторга. Вот как объяснила свою позицию в эфире Радио «КП» один из авторитетнейших экспертов, замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова:.

- Сама идея таких туров не очень правильная. Дело в том, что пока не выработался иммунный ответ на вакцину, человек остается уязвимым. Причем, в какой-то момент он может быть даже более чувствительным к респираторным инфекциям. Полноценный иммунитет человек получает только через 42 дня после введения первой дозы вакцины. Поэтому в этот момент лететь куда-то сопряжено с большим риском инфицирования.

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