«Мамины глаза»: Агутин показал 14-летнего сына Хабенского, вернувшегося из Испании в Москву

Константин Хабенский. Фото: Евгения ГУСЕВА

Константин Хабенский тщательно оберегает свою личную жизнь. Артист редко делится снимками с близкими, в том числе с сыном Ваней. Долгое время мальчик жил вдали от отца, в Испании. Сын артиста учился в частной школе в Барселоне, но теперь, в разгар пандемии, вернулся в Москву. 11 января Константину Хабенскому исполнилось 50 лет. Спустя три недели актер решил устроить праздник для друзей, на который пришел вместе с наследником. Один из гостей юбилея, певец Леонид Агутин, опубликовал в Инстаграме фото с именинником и его сыном.

На снимке видно, что за последнее время мальчик сильно вытянулся. Ваня вырос на полголовы выше отца и выглядит совсем взрослым. Наследник артиста учится в одной из московских гимназий. Кроме того, по отзывам знакомых, Иван уже интересуется актерской профессией, а также работой благотворительного фонда, который возглавляет его отец. Поклонники артиста считают, что его сын очень похож на его первую жену и говорят, что у мальчика мамины глаза.

Леонид Агутин опубликовал в Инстаграме фото с Константином Хабенским и его сыном Иваном. Фото: Инстаграм.

Напомним, первая жена Константина Хабенского журналистка Анастасия Смирнова умерла в 2008 году от онкологии. Они поженились в 2000-м году, а в 2007 году у пары родился сын Иван. Почти сразу после его появления на свет врачи обнаружили у 34-летней Насти опухоль мозга. Супруга актера лечилась в Лос-Анджелесе. Чтобы спасти жену, Хабенский продал значительную часть имущества и соглашался на любые роли. Медикам удалось остановить болезнь и на некоторое время добиться ремиссии. Однако жена актера так и не поправилась. Через некоторое время Анастасии стало хуже.

После смерти жены Хабенский долго не мог прийти в себя. Он тяжело переживал утрату любимой женщины. Только спустя несколько лет актер вернулся к полноценной жизни. Сейчас Хабенский счастлив во втором браке с актрисой Ольгой Литвиновой. Они поженились в 2013 году. У супругов родились две дочери - Александра и Вероника.

Ивана воспитывает бабушка – мама Насти. После смерти жены Константин много снимался, и теща взяла на себя заботы о маленьком Ване. Свою бабушку мальчик называет мамой. Когда ребенок подрос, актер отправил его учиться в Испанию. Хабенский хотел, чтобы мальчик получил европейское образование. Вместе с бабушкой Ваня поселился в Барселоне и поступил в местную школу. Сын артиста легко адаптировался к жизни в Европе.

До начала пандемии Хабенский часто навещал сына в Испании. Но когда границы закрылись, с общением возникли проблемы. Тогда Константин принял решение вернуть Ваню в Россию. Артист купил для сына и тещи квартиру в Москве.