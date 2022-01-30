«По соображениям безопасности»: Премьер-министр Канады сбежал из своей резиденции

Куда именно перевезли премьера вместе с семьей – не разглашается Фото: REUTERS

На фоне непрекращающихся протестов дальнобойщиков в Канаде правоохранители приняли решение о переезде премьер-министра страны Джастина Трюдо из его резиденции в безопасное место.

Куда именно перевезли премьера вместе с семьей – не разглашается.

Акции протеста в Канаде начались 23 января, их инициаторами стали водители-дальнобойщики, несогласные с коронавирусными ограничениями. В частности, они требуют отменить правило, согласно которому невакцинированные водители после поездки в США должны 14 дней находиться на карантине.

Митинг, названный самими участниками «Колонной свободы», премьер окрестил «маргинальным меньшинством», заявив, что требования водителей не имеют ничего общего с позицией подавляющего большинства граждан Канады. В ответ на это над «Колонной свободы» взметнулись плакаты с надписью «К черту Трюдо».

– На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны, – заявили в канцелярии премьера.

К протестующим присоединяются все новые участники, по информации канадских СМИ, накануне в Оттаву прибыли сотни грузовых автомобилей. На данный момент участники акции требуют полной отмены правительственного пакета ограничительных мер, связанных с пандемией. В противном случае, считают митингующие, правительство должно уйти в отставку.

Эксперты предполагают, что волнения могут охватить всю страну, а движение дальнобойщиков имеет все шансы быть массово поддержанным гражданами Канады, многие из которых недовольны политикой правительства Трюдо.

50-летний премьер-министр Канады Джастин Трюдо, занимающий свой пост с ноября 2015 года, известен своим негативным отношением к России. По мнению экспертов, политика нынешнего главы правительства привела к самому значительному ухудшению российско-канадских отношений за последние 30 лет.