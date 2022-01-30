75-летний Сильвестр Сталлоне тренируется в спортзале и следит за своим питанием

Сейчас в фильмографии Сталлоне более 80 ролей. И Сильвестр до сих пор в фаворе Фото: EAST NEWS

Сверстники часто дразнили маленького Сильвестра за его невнятную речь. Из-за родовой травмы лицо младенца частично парализовало: во время родов у матери начались осложнения. Акушерам пришлось воспользоваться щипцами. Ими они пережали нерв, из-за чего лицо мальчика стало не таким как у всех.

Фактическим воспитанием маленького Сильвестра занималась няня. В ее доме он провел большую часть своего детства, а в родном доме бывал лишь на выходных. Да и в те редкие часы мать и отец не сильно баловали ребенка своим внимание и заботой. Отец был сурового нрава, часто выпивал. Когда в семье появился второй ребенок, мать Сильвестра ушла от мужа.

Своего старшего сына она считала хулиганом и строго наказывала Сильвестра за любую провинность.

Женщине принадлежал спортзал, где, согласно воспоминаниям актера, его мать спокойно выжимала 70 килограммов. В качестве наказания она могла запросто уложить сына на лопатки, не делая при этом скидку на то, что он - ее родной сын.

Именно мать привила мальчугану любовь к спорту. В зале, куда Сталлоне часто приходил, он видел красивых атлетов. И мечтал стать таким, как они и его любимый актер – Стив Ривз в «Освобожденном Геркулесе».

Но времени на полноценные тренировки не было – парню надо было зарабатывать на жизнь. Кем Сильвестр только не работал, даже снимался в порнофильмах. А однажды продал своего любимого пса за $50, потому что его нечем было кормить.

Дожив до 30-летнего возраста, Сильвестр, по сути, толком и не понимал, чем хочет заниматься. И вот однажды, когда он с жадностью следил за боксерским поединком, ему пришла идея написать сценарий фильма.

Никто не верил в эту его затею. Но Сталлоне не терял надежду. Он написал и продал сценарий фильма «Рокки» с условием, что сыграет в нем главную роль.

И эта роль принесла ему всемирную славу. Актера стали узнавать, приглашать на съемки в другие фильмы.

Сейчас в фильмографии Сталлоне более 80 ролей. И Сильвестр до сих пор в фаворе.

Ему 75 лет, но он почти каждый день занимается спортом, соблюдает режим и придерживается принципов правильного питания, исключив из своего рациона все углеводы.

У актера пятеро детей, с которыми он поддерживает прекрасные отношения. Сталлоне больше не обращает внимания ни на чьи нападки, а верит только в свои силы, которых у него, судя по всему, предостаточно.