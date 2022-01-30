Израильтянин потребовал от бывшей жены денег, узнав, что он не является отцом их ребенка

Обманутый муж обратился в суд с требованием взыскать с его бывшей супруги солидную компенсацию Фото: Shutterstock

Гражданин Израиля подал в суд заявление с требованием взыскать с его бывшей жены 600 тысяч шекелей (около 14,6 миллиона рублей) за то, что рожденный женщиной в браке с ним ребенок оказался от другого мужчины.

Израильская пара прожила восемь лет, в браке у них родилось трое детей, последняя девочка – за 10 месяцев перед разводом.

После того, как семья распалась, женщина решила изменить имя отца малышки, вписав в графу «отец» имя другого человека. Для подтверждения права на это она предоставила тест ДНК, из которого следовало, что ее бывший муж действительно не имеет отношения к зачатию девочки.

Мужчина, по его словам, был потрясен, поскольку даже не догадывался, что дочь, которую он искренне считал своей, родилась от связи его жены на стороне.

Чтобы как-то справиться со своим горем, обманутый муж обратился в суд с требованием взыскать с его бывшей супруги солидную компенсацию.

– Бывшая жена потребовала отклонить иск, сославшись на позицию Верховного суда Израиля, не считающего супружескую измену веской причиной для возмещения морального ущерба. По ее словам, муж знал, что не он отец будущего ребенка, уже в период ее беременности, – рассказала адвокат Сагит Абарджиль.

Однако суд отклонил ходатайство на том основании, что речь в иске идет не о супружеской измене, а об обмане в вопросе наследства, а любое дело, опирающееся на достоверное факты, имеет право на рассмотрение в суде.