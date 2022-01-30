Президент Хорватии назвал премьер-министра своей страны «украинским агентом»

Зоран Миланович заявил об обмане Украины со стороны Евросоюза Фото: EAST NEWS

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил об обмане Украины со стороны Евросоюза. Политик также считает безответственным поведение Брюсселя в отношении Киева.

– Над Украиной издеваются те же бюрократы из Брюсселя, которые издевались над другими государствами. Продают им туман, обещают некий ассоциированный статус. Страна по данным ЕС находится в очень плохом положении, когда-то она была развитой, а сейчас ВВП на душу населения на уровне Косово. Это успех европейской и брюссельской политики? – вопросил Миланович.

Также он пояснил, что не является ни другом России, ни недругом Украины – просто реально оценивает ситуацию.

Ранее политик назвал Украину самой коррумпированной страной в мире.

Вслед за этим премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович поспешил принести Украине официальные извинения и заявил, что позиция правительства страны не совпадает с мнением президента.

В ответ на это Миланович сказал, что Пленкович ведет себя «как украинский агент», а сам он от своих слов отказываться не собирается, поскольку уровень коррупции на Украине подтвержден в докладах самого Евросоюза.

Это не первое заявление Милановича, идущее вразрез с политикой Брюсселя. Так, президент Хорватии объявил, что страна, несмотря на свое членство в Североатлантическом альянсе, отзовет из Восточной Европы всех своих солдат в случае обострения конфликта между Украиной и Россией.

Хорватия является членом НАТО с 2009 года.