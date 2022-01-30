Юнна Мориц: Вам хочется лирики чистой? Лирика – в том аду, где мчатся за мной фашисты в сорок первом году...

Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
-... Юнна Петровна! Вы меня, пожалуйста, извините, если приведу неудачное сравнение. Но вот читаю ваше стихотворение о войне. И представляю себе, что это - патронташ, набитый заряженными патронами...
- Нет, Саша. Это - чистая лирика сопротивления.
Лирика в дословном переводе - откровенное о сокровенном.
- Так...
- А что может быть сокровеннее, чем проблемы жизни и смерти страны, в которой ты живешь?
И недавно как раз я опубликовала поэтство, которое начинается строками:
Вам хочется лирики чистой?
Лирика - в том аду,
Где мчатся за мной фашисты
В сорок первом году...
- А я знаю это ваше стихотворение:
Лирики хочется вам,
Чистой?.. Но в чистой силе
Лирика – этот храм
На всех языках России.
- Я должна сказать - это ни в коем случае не публицистика, ни в коем случае... Нельзя сравнивать вооружённые силы слов в защиту страны, где ты живешь, с вооруженными силами слов, которые направлены на убийство твоей страны.
И сейчас, когда напрямик говорится: давить Россию, убивать русских... Вот именно сейчас - то, чем я занимаюсь, - это чистая лирика. Откровенное о сокровенном.
Это - противоядие от убийства прав человека, российского человека, - на жизнь.
- А теперь - стихи...
* * *
Война – это вой на…
Вой на разницу – мёртвый, живой,
Вой на – чья в этом деле вина,
В этом теле – чужой или свой?
Вой на – бомбы над головой,
Вой на – зверские времена,
Вой на – чья победит страна?
Вой на – кто зарастёт травой?
Вой на – бездну, чья глубина
Будет всасывать вниз головой,
Вой на – ужас такого дна,
Вой на – рану в дыре болевой,
Вой на – Бога, молитвенный вой,
Война – это вой на…
Воет в слове "война" она.
Кто первым завоет войну,
Тому и нести вину.
Их исключительность признай,
Признай своё убожество, –
И на Земле наступит рай,
Людей угробив множество.
И золотой наступит век
Фашизма, супергения,
Угробив «умственных калек» –
Две трети населения!
Признай, что правда – это ложь,
Война – большое счастье,
А от фашистов отстаёшь
По умственной ты части.
Их исключительность признай,
Признай, что ты – с помойки, –
И на Земле наступит рай
Фашистской перестройки!
И золотой фашизма век
Придёт без промедления,
Угробив «умственных калек» –
Две трети населения!
Признай, должна твоя страна
Давно лежать в могиле, –
Теперь другие времена,
Фашисты победили.
Их исключительность признай,
Покайся в каждой фразе, –
И на Земле наступит рай
Фашизма!.. Хрен вот, мрази!
Юнна Мориц.