Юнна Мориц: Вам хочется лирики чистой? Лирика – в том аду, где мчатся за мной фашисты в сорок первом году...

Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

-... Юнна Петровна! Вы меня, пожалуйста, извините, если приведу неудачное сравнение. Но вот читаю ваше стихотворение о войне. И представляю себе, что это - патронташ, набитый заряженными патронами...

- Нет, Саша. Это - чистая лирика сопротивления.

Лирика в дословном переводе - откровенное о сокровенном.

- Так...

- А что может быть сокровеннее, чем проблемы жизни и смерти страны, в которой ты живешь?

И недавно как раз я опубликовала поэтство, которое начинается строками:

Вам хочется лирики чистой?

Лирика - в том аду,

Где мчатся за мной фашисты

В сорок первом году...

- А я знаю это ваше стихотворение:

Лирики хочется вам,

Чистой?.. Но в чистой силе

Лирика – этот храм

На всех языках России.

- Я должна сказать - это ни в коем случае не публицистика, ни в коем случае... Нельзя сравнивать вооружённые силы слов в защиту страны, где ты живешь, с вооруженными силами слов, которые направлены на убийство твоей страны.

И сейчас, когда напрямик говорится: давить Россию, убивать русских... Вот именно сейчас - то, чем я занимаюсь, - это чистая лирика. Откровенное о сокровенном.

Это - противоядие от убийства прав человека, российского человека, - на жизнь.

- А теперь - стихи...

* * *

Война – это вой на…

Вой на разницу – мёртвый, живой,

Вой на – чья в этом деле вина,

В этом теле – чужой или свой?

Вой на – бомбы над головой,

Вой на – зверские времена,

Вой на – чья победит страна?

Вой на – кто зарастёт травой?

Вой на – бездну, чья глубина

Будет всасывать вниз головой,

Вой на – ужас такого дна,

Вой на – рану в дыре болевой,

Вой на – Бога, молитвенный вой,

Война – это вой на…

Воет в слове "война" она.

Кто первым завоет войну,

Тому и нести вину.

ЗОЛОТОЙ ВЕК ФАШИЗМА

Их исключительность признай,

Признай своё убожество, –

И на Земле наступит рай,

Людей угробив множество.

И золотой наступит век

Фашизма, супергения,

Угробив «умственных калек» –

Две трети населения!

Признай, что правда – это ложь,

Война – большое счастье,

А от фашистов отстаёшь

По умственной ты части.

Их исключительность признай,

Признай, что ты – с помойки, –

И на Земле наступит рай

Фашистской перестройки!

И золотой фашизма век

Придёт без промедления,

Угробив «умственных калек» –

Две трети населения!

Признай, должна твоя страна

Давно лежать в могиле, –

Теперь другие времена,

Фашисты победили.

Их исключительность признай,

Покайся в каждой фразе, –

И на Земле наступит рай

Фашизма!.. Хрен вот, мрази!

Юнна Мориц.