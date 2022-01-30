Парад нарядов на «Золотом орле»: Марина Зудина в бриллиантах за 15 миллионов и элегантная Ирина Горбачева

Самая обсуждаемая пара на любом мероприятии- Паулина Андреева и Федор Бондарчук Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за вновь разбушевавшийся пандемии на премии «Золотой орёл» в этом году была не особо эффектная дорожка.

В основном пришли актёры, которых награждали киноакадемики. Но светские дамы, хоть и не в таком пышном составе, как раньше, все же выпорхнули на звёздную дорожку кинопремии.

Дизайнер Влад Торхов Фото: Личный архив

О том, кто был самым стильным KP.RU рассказал дизайнер Влад Торхов, работы которого выбирают Юлия Пересильд, Надежда Бабкина, Патрисия Каас и другие знаменитости.

Екатерина Шпица

-«Золотой орел»- кинопремия в лучших образах фильма об агенте 007. Бриллианты, смокинги, бабочки, элегантные и сексуальные платья актрис. Словно герои «бондианы» только что вышли из кадра.

Екатерина Шпица Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Легкий и парящий образ получился у Екатерины Шпицы,-похвалил актрису дизайнер Влад Торхов.-Идеально собранный вечерний наряд, платье как «рождение Афродиты», клатч и бриллианты за 5 миллионов рублей. Ничего лишнего, весь акцент на естественную красоту.

Паулина Андреева

-Самая обсуждаемая пара на любом мероприятии- Паулина Андреева и Федор Бондарчук. В этот раз они выбрали “тотал блэк”. Скромно, элегантно, можно даже сказать, что скучно. Но Паулина удачно скопировала знаменитый образ Анджелины Джоли с оголенной правой ногой. Это довольно забавная история с Оскара 2012 года, когда нога Джоли стала мемом. Ей тогда даже завели свой аккаунт в Твиттере,-вспоминает наш эксперт.

Самая обсуждаемая пара на любом мероприятии- Паулина Андреева и Федор Бондарчук Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марина Зудина

-Выбрав платье с таким откровенным декольте из кружева, Марина Зудина подчеркнула свои пышные формы. Хорошо, что актриса добавила в образ украшения, иначе бы тонкая грань между сексуальностью и вульгарностью была бы стерта. Идеально дополнили образ украшения из бриллиантов Mercury общей стоимостью около 15 миллионов рублей,-рассказал дизайнер Влад Торхов.

Марина Зудина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Горбачева

-Мой личный фаворит вечера- Ирина Горбачева. Юбка с высокой талией и расшитое кристаллами боди, этот образ достоин красной дорожки «Оскара». А серьги Messika (как финальный акцент) делают Ирину королевой вечера.

Ирина Горбачева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марина Александрова

-Марина Александрова создала образ в стиле кабаре прошлого века. Пиджак в пайетках и черный комбинезон с корсетным лифом. Загадочный и притягивающий стиль актрисы, как всегда, остается на высоте.

Марина Александрова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Калашникова

-Вечерний и романтичный образ Анны Калашниковой приковал взгляды мужчин. Видимо, певица особенно постаралась с выбором наряда, ведь недавно она рассталась со своим женихом банкиром Иваном Семеновым.

Анна Калашникова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Элегантное платье с перьями, бриллиантовые кресты от Graff -мимо такой красотки невозможно пройти.