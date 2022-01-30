Американцы разрывают украинскую экономику в клочья

Истерика Зеленского по-человечески очень понятна Фото: REUTERS

Пресс-конференция у Зеленского получилась выдающаяся. На ней он фактически обвинил США во враждебных, по отношению к Украине, действиях. Обвинил Байдена в «брехне». А чтобы совсем не осталось никаких сомнений в «независимости» Украины, заявил, что «я не из тех президентов, которые благодарны Соединенным Штатам только за то, что они есть». В общем, такая пресс-конференция сделала бы честь даже «пророссийскому» Януковичу, но он ничего подобного себе не позволял.

Что же произошло?

Истерика Зеленского по-человечески очень понятна. Разыгранный администрацией Байдена спектакль под названием «Путин вот-вот нападет на Украину» только за неполный январь 2022 года обошелся в 1,5 миллиарда долларов (это - 5% её золотовалютных резервов, которые составляли на 31 декабря 2021 года менее 30 миллиардов).

Иностранные инвесторы в пожарном порядке сбрасывают украинские ценные бумаги. Государственные валютные облигации Украины торгуются сегодня с дисконтом 20%. На языке фондовых брокеров это означает - «дефолт является почти неизбежным».

Иностранные инвестиции, разговорами о которых украинцев кормят уже восемь лет, испаряются на глазах. Логика — житейская. Никто не будет вкладываться в страну, которая не сегодня завтра будет оккупирована. А именно этот сценарий озвучивают западные медиа и политики четвертый месяц.

Но, и это еще не все.

Под разговоры о войне на задний план отошел энергетический кризис. Точнее — обсуждение возможных решений этого кризиса. У Украины нет достаточных запасов ни угля, ни природного газа. И, что является самым главным — нет финансовых средств, необходимых для покупки энергоресурсов на открытом рынке.

Именно поэтому, Зеленский психует и открыто требует у Вашингтона денег. Много денег. Озвученные Зеленским на пресс-конференции 5-6 миллиардов долларов — это очень серьезная сумма, которую Байден, при всем желании, не может ни откуда взять. В американском бюджете эти средства не заложены, а с бюджетной дисциплиной у американцев все серьезно. Да и желания у американской администрации вкладываться по крупному в украинский проект - нет.

Джавелины дать гораздо проще, они уже лежат на складах. Поэтому, их и дают. Но, джавелинами украинские ТЭЦ топить не получится и на газ их не обменяешь.

Апокалиптическая риторика США о «неотвратимом» российском вторжении гораздо быстрее разрушат украинскую экономику, чем российскую - «адские санкции» которыми они угрожают нам.

Удивительное дело, но, кажется, лучшей стратегией Москвы в данной ситуации является — вообще ничего не делать. Просто — ждать.

Время — на нашей стороне.

*Авторская колонка отражает личное мнение автора, которое может не совпадать с позицией редакции «Комсомольской правды».

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