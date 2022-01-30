Убрать агрессивных дворняг с улиц российских городов: две пенсионерки из Подмосковья продали пять квартир, чтобы содержать собак

Всего на участке живут 40 собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семилетняя школьница в Забайкалье, 58-летний мужчина в Астрахани – январские жертвы голодных собачьих стай. Нападают на человека, рвут на куски. Отбиться не могут взрослые, ребенок и подавно. После череды громких случаев – снова вечная тема бродячих псов зазвучала из блогов и с трибун.

Очевидно – нужно какое-то волевое решение. Пока же борьба за гуманное отношение к животным не дает проявить гуманность к человеку. И полярные мнения остаются лишь мнениями.

Одна часть общества, в том числе профессиональные кинологи, выступает за уничтожение расплодившихся псов.

- Действенный вариант: отловить, подержать адекватное время — пока не найдется старый или новый хозяин, — а если собаку не забрали, гуманно усыпить. Жестоко, но эффективно. Так делают в Англии, Германии, - уверена Екатерина Домогацкая, президент Федерации охотничьего собаководства, руководитель международного департамента «Российской кинологической федерации».

Зоозащитники призывают выделять им еще больше денег на стерилизацию собак, хотя очевидно, что проблему этот путь не решает.

Есть еще вариант с приютами, но содержать муниципальные дорого и бессмысленно, собаки остаются там годами, так и не найдя новых хозяев. Есть и частные приюты.

- Надо помогать волонтерским приютам грантами, деньгами, кормом, льготы давать, землю предоставлять. Потому что они работают эффективнее, чем муниципальные, - считает Владимир Бурматов, председатель комитета по экологии Государственной думы РФ. - Там люди, для которых это не бизнес, а состояние души. Они энтузиасты. Они сегодня это делают без копейки бюджетных денег, и делают эффективнее, чем те, кто тратят на это десятки миллионов рублей. Если им дать хотя бы копейку, то у них работа будет выстроена еще более качественно.

В одном из таких приютов побывали корреспонденты kp.ru.

Две пенсионерки из Подмосковья продали пять квартир, чтобы содержать собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Собачье счастье

- Это Сашенька, она ласковая, можно гладить. Два года назад знакомый обнаружил ее в завязанном мешке на берегу озера. Она месяца три не ела – никому не доверяла. А потом мы не смогли ее никому отдать, ведь это было бы предательством с нашей стороны, как думаете? – Светлана Васильевна Опарина открывает дверцу в просторный вольер, где уже подпрыгивает от нетерпения красавица-хаски. Собака тут же подбегает к ней, ложится на спину, подставляя животик – вот, мол, чеши скорее!

Всего на участке живут 40 собак, у всех – просторные вольеры, в которых есть место побегать и попрыгать, плюс утепленная будка, куда несколько раз за зиму подкладывают свежее сено. Собаки упитанные и буквально лучатся здоровьем.

У всех – просторные вольеры, в которых есть место побегать и попрыгать, плюс утепленная будка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конечно, так было не всегда: Шурика и Грейс забрали из какого-то полуподпольного приюта, где они жили в ужаснейших условиях. Пашку и Гришу кто-то топил в ведре на глазах у людей, еле-еле удалось отбить. Пес Печенька был весь переломанный, Светлана Васильевна просто не смогла пройти мимо:

- Когда я его взяла, врачи говорили: «Не мучайте вы его, он не будет стоять на лапах». А я верила и молилась, - Светлана Васильевна показывает на крупного пса неизвестной породы. Несостоявшийся спинальник в это время заливисто лает, крутится вокруг себя и возбужденно подпрыгивает почти в человеческий рост.

Собаки упитанные и буквально лучатся здоровьем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полувековая дружба

Животными Светлана Васильевна Опарина и ее подруга Татьяна Николаевна Шатунова занимаются уже лет 25. А дружат в два раза дольше: жили в одном районе, учились в одной школе, работали на одном заводе. Детей нет, мужья умерли, а дружба осталась.

Сошлись, как говорят обе, на любви к животным. Сначала подкармливали «бездомышей» на улице, строили, где можно было, будки для дворняг, стерилизовали и кастрировали их за свой счет. Подбирали больных и искалеченных кошек. Когда в обычной «двушке» их скопилось 55 штук, сестра Светланы Васильевны предложила подругам со «зверинцем переехать к ним с мужем, ведь они жили в деревне на участке в 40 соток, где стоял лишь небольшой домик и пара парников.

Животными Светлана Васильевна Опарина и ее подруга Татьяна Николаевна Шатунова занимаются уже лет 25 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2007 году подруги построили на том же участке отдельный домик себе и начали операцию «Перевозка».

- Собак у нас тогда еще не было, а кошек сажали в обычную легковушку рядочком на заднее сиденье, - вспоминают подруги. - Проехали мы мимо поста ГИБДД один раз, потом второй, а на третий они нас уже останавливают. Открываем окно, а с заднего сидения: «Мяу-мяу!» Они заглянули, посмотрели, умилились, отпустили нас, а потом, когда мы мимо них проезжали, еще и в шутку нам честь отдавали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вложили все

Чтобы обустроить быт, Светлана Васильевна продала квартиру в Подмосковье. Сначала одну, потом вторую. На двоих подруги продали пять квартир –все, что у них было.

- Я никогда не думала, что на животных так много денег уходит, - признается Татьяна Николаевна. - Мы были уверены, что нам хватит того, что есть. Но сейчас мы живем на пенсию – примерно 30 тысяч на двоих, копим долги. Бывает, что помогают знакомые, соседи. Да-да, вместо того чтобы писать жалобы, они нам помогают, за что им спасибо. В последний год через интернет стали деньги присылать – наша помощница Юля помогает посты про животных выкладывать, сами-то мы не разобрались бы.

Сейчас, кроме 40 собак, с пенсионерками живут еще 86 кошек, 8 голубей, ворон, ворона и ежи – осенью отбились от своих, им построили лежбище, где они улеглись в спячку. Кошкины дома представляют собой строения из двух частей: холодная с песочком, куда животные выходят в туалет, и теплая – с лежанками, где в холода поддерживается постоянная температура в +25 градусов.

Сейчас, кроме 40 собак, с пенсионерками живут еще 86 кошек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три «кошкиных дома», зимний птичник и жилой дом, в котором живут подруги, отапливаются пеллетами – это стоит 220 тысяч рублей в год. Плюс собаки съедают в день по 3 мешка «Чаппи», а кошки – по 168 пакетиков «Вискаса», это в среднем 276 тысяч рублей в месяц. Пенсионерки также подкармливают животных на соседней ферме – ведь они тоже свои, пусть и не с ними живут.

Разглашению не подлежит

- Пожалуйста, не пишите наш адрес, - просит Светлана Васильевна. – Нам же постоянно животных подбрасывают, а сил уже нет.

Пару лет назад из мимо проезжающей машины кто-то выкинул двух кошек и четырех котят – грязных, худых, больных. Всех вылечили, окружили заботой и любовью.

- А недавно звонят мне дорожные рабочие, которые неподалеку асфальт клали, и говорят: тут какой-то котенок чудной на задних лапах ходит, не можем понять, что с ним, заберете? Я, если честно вспылила: возьмите и свозите его в ветеринарную клинику! Положила трубку, а у самой сердце не на месте.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Котенка она забрала, назвала его Егоркой. Компрессионный перелом позвоночника, разбирая грудина, покалеченные передние лапы – ветеринары долго «колдовали» над ним, гадая, где которебенок так пострадал и каким образом добрался до людей. Сегодня это довольный жизнью рыжий котяра, который с интересом смотрит на мир, стоя на задних лапах. Передние спасти не удалось.

- Мы ни о чем не жалеем, ведь сделали так, как сердце подсказывало. Да, помощь нам бы не помешала. Какая? – на мгновение задумываются подруги. – Денежная, если честно. Брали бы кормами, но как только наш адрес где-то «всплывает», появляются все новые и новые животные. Не надо. Если верите нам, действительно хотите помочь, пришлите, пожалуйста, денег. Только чур не последнее – о себе ведь тоже подумать надо, ведь времена нынче тяжелые.

Отправить деньги можно на карту Сбербанка 5469 4000 2590 5766, Татьяна Николаевна Ш.