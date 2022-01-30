Киевляне о войне: «Одни возьмут в руки автомат, другие встретят русских цветами, а чиновники просто сбегут в Европу»

В Киеве тем временем продолжается набор резервистов территориальной обороны Фото: REUTERS

В Киев я летела с пересадкой через Стамбул. Прямых рейсов из России нет, а поезда отменили с началом пандемии. Наш огромный самолет с тремя рядами кресел забит битком. Даже не скажешь, что мы летим в страну, которая готовится к войне. Народ направляется в Киев к родне, по работе, да и просто отдохнуть и прошвырнуться по магазинам – Европа ведь для многих закрыта. Передо мной на погранконтроле аэропорта «Борисполь» группа ортодоксальных евреев - человек тридцать. Разглядываю их причудливые пейсы, чтобы как-то отвлечься. Для россиян въезд на Украину – затея нервная.

«Кем работаете? К кому едете? Когда последний раз были в Крыму и в Донецке?» - не сводит с меня ястребиного взгляда пограничница. Выкладываю, как по нотам, заранее заготовленные ответы. Все документы у меня в порядке. Вот свежий ПЦР тест на ковид, вот страховка украинской компании, вот приглашение, заботливо сделанное моим киевским коллегой. И все-таки я пограничнице не нравлюсь.

Вечерний Киев Фото: Елена МАТВЕЕВА

«Кто вас встречает, и почему у вас нет обратного билета?», - не отступает она. Объясняю, что время позднее, не хотела беспокоить друзей, доберусь на такси, а что касается обратного билета, так я еще не определилась с вылетом – отсижу карантин, потом погуляю несколько дней по Киеву и улечу домой. Карантин! Для россиян, приезжающих на Украину, это особая пытка. Наши вакцины, включая «Спутник V», тут не признают. Поэтому все россияне обязаны выдержать 14-дневную самоизоляцию без возможности ее досрочного окончания. В отличие от россиян прочие иностранцы (даже если они вообще не привиты) могут быть освобождены от карантина, если в течение 72 часов после въезда на Украину сдадут ПЦР тест. Такая вот сегрегация. Тоже своего рода война.

На карантине за тобой будут следить. Требуется установить на телефон приложение Vdoma, которое будет регулярно запрашивать твое фото и геолокацию. Место самоизоляции можно покидать лишь на 2 часа в день – погулять, сходить в магазин или аптеку, но находиться нужно в радиусе одного километра. За нарушение режима - штраф от 3400 до 8500 гривен (12-30 тысяч рублей). Закавыка еще и в том, что приложение Vdoma можно запустить лишь имея украинскую сим карту. На иностранные номера код подтверждения просто не приходит. Активировать адское приложение нужно до прохождения погранконтроля. А значит, вы должны найти того, кто рискнет поделиться с вами для регистрации своим украинским номером.

Фото: Елена МАТВЕЕВА

С этими препятствиями я справилась. И все же пограничница меня не пропустила. «Вам нужно пройти отдельное собеседование», - сообщила она. Меня отвели в отсек для неблагонадежных, забрав загранпаспорт. «Ждите!». Рядом со мной куковали черные парни из Сомали. Позже привели двух киргизок. Они забыли сделать украинские страховки. Ждать пришлось больше часа. Благо, за это время я успела прокрутить в голове ответы на всевозможные дополнительные вопросы. Меня снова спрашивали про работу (из журналиста я перековалась в менеджера), про Крым, про украинских друзей, про то, зачем мне на Украину. В итоге пограничники меня все-таки впустили, но внесли в особую базу, отсканировав паспорт и приглашение.

На Крещатике Фото: Елена МАТВЕЕВА

«Стремно: могут загрести в армию»

У аэропорта «Борисполь» усиленные отряды полиции, но на улицах города патрулей не видно.

Молоденький таксист Владимир признается, что слухи о предстоящей войне с Россией его пугают.

- Стремно. Я призывного возраста. От военкомата третий год бегаю, но если начнется война, нас всех выловят и отправят на фронт, - замечает он.

Сам он из Западной Украины. Приехал в Киев жить со своей девушкой, вот, таксует.

- До этого я ездил в Польшу работать грузчиком, получал по 1,5 тысячи в месяц, на все хватало. Здесь в три раза меньше зарабатываю, - признается он.

- Случись и впрямь война, как российские войска будут встречены на Украине?

- Ну, уж не аплодисментами... Представьте: украинская армия входит в Ростовскую область. Как ее там встретят? Вот так и в Киеве встретят русских. Если тебя не звали, а ты пришел – это нападение. Но из адекватной молодежи никто с Россией воевать не хочет.

В магазине «Рошен» народ скупает конфеты Фото: Елена МАТВЕЕВА

В выходные в самом центре Киева - на Крещатике, гуляние и шопинг. Правда, народу намного меньше, чем два года назад, когда я была здесь в последний раз. Часть горожан, наслушавшись страшилок про войну, уехали, да и туристов из-за пандемии в разы поубавилось, в тому же не сезон. В магазине «Рошен» (компания основана экс-президентом Украины, а ныне фигурантом уголовного дела о госизмене Петром Порошенко) народ скупает конфеты. В брендовых магазинах в примерочные очередь.

На улице то ли пьяный, то ли обкуренный мужик долбит молотком по стене перехода. Случись заварушка, он с явным удовольствием будет стучать этим молотком по головам. Рядом с ним на ступеньках невозмутимо сидит нищенка. Милостыню в Киеве собирают практически в каждом переходе.

Чуть дальше, у Макдональдса, толпятся подростки. «Ну, где же вы девчонки, короткие юбчонки», - танцует молодежь под песню «Руки вверх». Обнимаются, целуются.

- Спасите, подпишите петицию, китайцы людей на органы продают, - подбегает кто мне мужик в желтой одежде.

Рядом на ступеньках человек 10 возносят руки к небу – отрабатывают духовные практики, занимаются просветлением души. Накануне войны, которой запугали украинцев, самое время просветлиться.

- Пошли отсюда, таких идиотов полный Крещатик, - торопит меня мой приятель.

В брендовых магазинах в примерочные очередь Фото: Елена МАТВЕЕВА

«Превратим подземный паркинг в бомбоубежище»

Сколько я не пыталась, даже обрывков разговоров о войне на улицах, в кафе и в магазинах я не услышала. Зато это вовсю обсуждают на кухнях, по телефону, в соцсетях и домовых чатах.

Коллега журналистка пересказывает мне свой разговор с мужем (с ее супругом мы знакомы).

- Утром говорю мужу: «Лена из «Комсомолки» в Киев приехала. А он ржет в ответ: «Вот, значит, как выглядит нападение России».

Отшучиваться на тему войны предпочитают многие. Юмор помогает.

- Напряжение очень сильное. Когда тебе несколько раз в день из всех утюгов долбят, что Россия нападет на Украину, ты невольно начинаешь думать: «а, может, правда?». Народ в нашем домовом чате всерьез обсуждает, как превратить подземный паркинг в бомбоубежище. Возразишь - заклюют. И это не старушки разговоры заводят, а молодые мамочки. Дом у нас элитный, новостройка, - рассказывает коллега.

- Жена насмотрится телевизора и давай истерить: «пойди гречки в запас купи или риса». Но мы уже в начале коронавируса гречку закупали – хватит, мы, в конце концов, интеллигентные люди! – усмехается другой мой киевский коллега.

По его словам, как только пошли разговоры о войне, народ в спальных районах несколько дней подряд сгребал в магазинах все подряд. Но сейчас ни в одном из магазинов я не увидела пустых полок.

Вид на Днепр Фото: Елена МАТВЕЕВА

«Кума сказала: войны не будет»

Киев живет слухами. Многие звонят родне в Россию, спрашивают: «А что у вас?».

- А позвонила куме в Киров. Она сказала: «Войны не будет. У ее мужа связи, проверенные источники, - без тени иронии рассказывает мне продавщица сувениров на Андреевском спуске.

Настроение у нее поганое. Туристов нет, торговли тоже.

- Вчера ушли в минус на 250 гривен. Товар мне сюда привезти стоит 300 гривен, а я за день продала всего один сувенир за 50 гривен, - жалуется она. – Если вдруг война, куда нам отсюда бежать? Чтобы в Россию ехать, деньги нужны. Где родился, там и сгодился.

В Киеве тем временем продолжается набор резервистов территориальной обороны. Вступив в отряд, получаешь оружие. Страшно ли от этого киевлянам? Страшно. Кто знает, как это оружие будет применено. Ведь эти бравые ребята в любой момент могут стать обычными мародерами.

Сейчас ни в одном из магазинов нет пустых полок Фото: Елена МАТВЕЕВА

Узбек на Бессарабском рынке предлагает мне попробовать орехи. Из посетителей на огромном рынке я, да еще пара человек. И те не покупатели, а зеваки.

- Как думаете, война будет? – спрашиваю узбека.

- Не будет! – уверен он. - Я уже 10 лет в Киеве. И почти все это время нас пугают: «Завтра – война! И вот пришло завтра, а где война то?! Только Аллах знает, когда мы умрем, я только ему верю.

- А если что, воевать пойдете?

- Пойду!

- За кого?

- За Украину, конечно, я же здесь живу. Да и потом у вас в России нас, приезжих не любят, а здесь – нормально.

Как показал декабрьский опрос Киевского международного института социологии, две трети жителей Украины не готовы воевать с Россией. Оказывать сопротивление с оружием в руках согласны только 33,3% украинцев.

Узбек на Бессарабском рынке предлагает попробовать орехи Фото: Елена МАТВЕЕВА

- Одно дело в соцопросе сказать, другое дело - реально пойти на войну, - замечает мой киевский коллега. – Все, кто могут, сразу же сбегут в Европу. Первыми смоются наши идиоты депутаты, которые предлагают сражаться с Россией. Кто-то действительно пойдет воевать: патриотический угар на Украине очень сильный. На улицах это не заметно, а в Фэйсбуке видно очень. Найдутся среди украинцев и те, кто готов встретить российскую армию цветами. Это те, кого задолбала украинизация. У нас же в магазинах и в кафе, видя, что к ним пришел русский человек, принципиально разговаривают по-украински.

- Почему?

- Штрафуют! С тобой имеют права заговорить по-русски, только если ты сам об этом просишь. Следит за исполнением этого закона «шпрехен фюрер» - наш языковой омбудсмен. А выступишь в защиту русского языка, так тебя тут же объявят агентом Путина или нацики побьют. Это небезопасно. Что в вопросах языка, что в вопросе войны единства в украинском народе нет. Болото. Абсолютно разные интересы у людей – тяни-толкай. Путин как-то сказал, что Украина – это искусственное образование. Увы, но порой с ним хочется согласиться, - замечает мой знакомый.

Две трети жителей Украины не готовы воевать с Россией. Оказывать сопротивление с оружием в руках согласны только 33,3% украинцев Фото: REUTERS

Удивительно, но даже среди простых обывателей есть те, кому запах войны по вкусу. На фоне военной риторики на Украине вырос курс доллара.

- У меня заработки в долларах, мне это выгодно, - признается мне один из киевских айтишников.

- Ну, а как же экономика Украины?

- Да плевать я на эту экономику хотел!

Вот уж точно: кому война, а кому мать родна.

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