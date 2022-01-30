Леонид Куравлев — о моде проклинать СССР: «Получается по-предательски: олигархи вокруг, а народ — «ватник». Почему?»

Зритель не мог отрваться от телевизора, когда показывали фильмы с Куравлевым

«На мне узоров нету!», — говорил его герой Жорж Милославский. Однако зритель все равно не мог отлепиться от телевизора, когда показывали фильмы с Куравлевым. Бескрайняя харизма, тотальное отсутствие самолюбования, нутряная органика русского человека и умение передать глазами невыносимо грустную иронию — то, что помогало Леониду Вячеславовичу быть другом Василия Шукшина, а еще забирать роли у холеного Андрея Миронова (на пробах в «Иван Васильевич меняет профессию») и обыгрывать повышенную брутальность Владимира Высоцкого (на пробах в «Афоню»). В день, когда не стало большого артиста, «КП» приводит выдержки из интервью*, на которые Куравлев соглашался крайне редко. Тут и нюансы биографии, и отношений с Шукшиным, и философия артиста больших и малых академических театров, остающегося до последних дней плоть от плоти родной страны.

ПРО ДЕТСТВО

«Я из рабочих-крестьян… Окраина Москвы. Рабочий люд. Хулиганы. У меня нет даже фотографий того периода. Все было окружено бедностью, погружено в бедность. Причем я ведь жил у тетки Нади, родной сестры моей мамы. Мама была арестована по известной 58-й статье сразу после начала войны. По профессии она дамский парикмахер. Наверное, в назидание тем, кто любил языком чесать. Хотя она была как раз молчаливой… Ее сослали в Караганду. И она там работала на металлургическом заводе. Женщина-то! После того как отработала там пять лет, она не имела права жить в Москве, ее послали на Кольский полуостров. Поселок Зашеек. Деревообрабатывающий завод на красивом озере Имандра. Там я провел около года, учился в 5-м классе. Потом опять вернулся в Москву. А вскоре вернулась и мама. Но детство – оно всегда счастливое, даже такое, какое у меня было».

Леонид Куравлев с семьей

ПРО ПУТЬ В АКТЕРЫ

«Моя двоюродная сестра поступала во ВГИК. Мы жили все вместе в коммуналке. Увидев мои муки, она сказала: «Иди во ВГИК, там никакой математики. Прочитаешь стихотворение какое-нибудь, прозу, басню Крылова». Я догадался не читать «Ворону и лисицу», потому что эту басню читали через одного. Ну сколько можно! У Крылова примерно 220 басен. Есть такая басня «Слон в случае». И вот я ее и читал. И еще – «Бабий бунт» из «Поднятой целины» Шолохова и отрывок из поэмы «Хорошо» Маяковского. И дошел до третьего тура, а дальше меня не пустили. Но ко мне подошел один из членов комиссии и сказал: «Приходите на следующий год. Что-то в вас есть, я это чувствую». Я пошел работать на фабрику елочных украшений и линз для объективов, а когда снова пришел во ВГИК, попал к Борису Владимировичу Бибикову. Человек МХАТа, он набирал курс, который я и окончил».

ПРО ДУЭЛЬ С ШУКШИНЫМ

«И вот (после отказа сыграть главную роль в фильме «Печки-Лавочки») иду по студии Горького. Длинный коридор. И навстречу мне идет человек – фигура такая расплывчатая, свет контровой. Но по походке узнаю Шукшина. Сердце мое заболело. Встречаемся, как на дуэли. Левым боком он облокотился на стенку, правую руку спрятал в карман, сощурил глаза, лицо задеревенело, заходили знаменитые шукшинские желваки по лицу. В это время он меня ненавидел: «Ну что же ты мне, б**** (блин), под самый дых-то дал?» Я стал себя спасать: «Подожди, Вася. Ты неправ. Ты написал сценарий, очень долго думал об Иване, главном герое. Тебе он знаком от и до, до кончиков ногтей, до поворота головы, знаком тебе в каждом жесте… Какой Куравлев сможет сыграть твоего Ивана? Играй сам!» Он как-то обвел меня взглядом. Его осенило: «Да». Я говорю: «Конечно, да, Вася! Ты прекрасный актер. Это же не комплимент. Ты это знаешь сам». Оттаял, совсем оттаял Шукшин. Улыбнулся. И мы расстались как друзья.

ПРО АФОНЮ

«По существу, в образе Афанасия Борщова надо было раскрыть драму одинокого человека, разменявшего четвертый десяток лет и не сумевшего найти себя. Были причины тому, что я сначала отказался от этой роли, но постепенно проникся мыслями и заботами этого простого, хорошего, но не очень счастливого парня. Он уже не может вызвать однозначных эмоций, «чистого» смеха. Отношение к нему замешено на сочувствии, грусти и размышлениях. После выхода картины на экран получил много писем от зрителей, где они выражали именно эти чувства».

По существу, в образе Афанасия Борщова надо было раскрыть драму одинокого человека

ПРО МОДУ ПРОКЛИНАТЬ СССР

"К сожалению, сейчас модно ругать прошлое время. Это очень прискорбно. Получается по-предательски. Олигархи какие-то, а народ – «ватник» какой-то. Почему? Я очень, очень люблю то время, я его не предаю. Была молодость: влюблялся, учился, очень хорошо женился. Снимались замечательные картины. Это был ренессанс кинематографа. Где сейчас это?"

ПРО ВОРОВСТВО

«Люди обожают такие роли! Их любят, воров (Копченый, Шура Балаганов). Это ж искусство, это не я такой. Сам однажды украл книгу Моэма в библиотеке, снимаясь в Керчи в картине Швейцера «Время вперед». Мудрейшая книга — «Подводя итоги. Она у меня дома до сих пор. Каюсь!»

ПРО ЖЕНУ

«Я жил с ощущением, как и любой мужик, что женщина переживет тебя. Этого, к сожалению, не случилось в нашей судьбе. Она ушла раньше. Я очень зол на нашу медицину, потому что [не обнаружили] два инфаркта...а ведь накануне ее смотрели молодые врачи. Ужасно! Пошли к другому врачу, а он говорит: «Как? Я ее не отпускаю!». Отозвал меня и объясняет — два инфаркта. И умерла она после операции на сердце. Было уже поздно...»

Дочь Катя в фильме "Самая обаятельная и привлекательная"

ПРО ДОЧЬ

«Катя окончила Щукинское училище. Поначалу работала на киностудии Горького, потом все развалилось. Нашла свою дорожку, разбирается в медицине».

ПРО СЫНА

«Хороший парень вышел! Чистый. Работает по финансовой части, трудоголик. Маша (его жена) — умница. Они любят друг друга. Любят. Трое детей — это невероятно. Я благодарю бога за это. Как меня называют? Дедом. Как старший внук Степа стал называть, так и зовут. Никто из них в актеры не пойдет, я вижу. И слава богу».

Внуки актера

ПРО ВНУКОВ

«У меня было много предложений, и сейчас идут. Я отказываюсь. Не могу сниматься в том, что мне предлагается. Это неинтересно. По-прежнему много читаю. У меня большая библиотека. Внуки – три мужика. Степан – двенадцати лет, занимается баскетболом. Выше меня, иногда я в ужас прихожу. Средний, Федор, – восьми, увлекается рисованием и спортом – борьбой. А младшему, Гришеньке, – пять. Очень живой, очень сообразительный. Очень быстрый на мысли, очень забавный. Они-то меня и держат на поверхности. У меня умерла жена, мне очень грустно бывает, очень грустно… Но жизнь продолжается. Есть для чего жить. Давайте жить, а? Как у Шукшина в картине «Живет такой парень», последний кадр: «Значит, будем жить».

* по материалам: «Литературная газета», «ТАСС», Первый канал, «Биробиджанская звезда»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прощай, Афоня! Умер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни (подробности)

Леонид Куравлев успел составить завещание: имущество более чем на 100 миллионов рублей достанется самым близким людям

Леонид Куравлев перед смертью составил завещание (подробности)