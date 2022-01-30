Почему украинский МИД возмутился поддержкой россиян в Донецке и Луганске через портал Госуслуг

Политолог Богдан Безпалько Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как явствует из заявления МИДа Украины, в украинской столице рассматривают поручение президента России о социальных выплатах российским гражданам, постоянно проживающим в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), как нарушение украинского суверенитета.

KP.RU обратилась за комментарием к члену президентского совета по межнациональным отношениям Богдану Безпалько.

- Богдан Анатольевич, украинский МИД обеспокоен поручениями главы соседнего государства по соцподдержке Донбасса - об этом говорится в официальном заявлении министерства.

- Речь идет о том, что эти выплаты будут осуществляться гражданам России через российский портал Госуслуг. На российские банковские карты - российских же банков. Ну и как здесь нарушается чей либо суверенитет? Эти люди живущие на Донбассе — они сами отказались признавать над собой суверенитет Украины. И добровольно приняли российское гражданство. И названные мною действия никак не подпадают под определение «нарушение суверенитета Украины». Это просто очередное заявление, направленное на обострение отношений двух стран.

- То есть никаких нарушений правовых норм нет?

- На мой взгляд — нет. Ну, например, если Киев решит выплачивать гражданам Украины через какой-то портал тем украинским гражданам, кто живет в России на их карты украинских банков — пожалуйста. В России скажут, что это хорошо, что живущие здесь люди получат деньги и здесь же их, скорее всего, и потратят. Никто тут в здравом уме не посчитает это нарушение суверенитетом РФ.

- Ведомство считает, что эта инициатива направлена на «продолжение принудительной интеграции населения оккупированных территорий в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство».

- Это абсурд. Если бы все это происходило насильственно —это же должно было внедряться с применением каких-то мощных инструментов насилия? И кто это реально видел за 8 лет? Ну тогда «стало бы очевидно», что «на Донбассе находятся наши войска» и каких-то граждан там «заставляют принимать гражданство РФ» — а они от этого бегут. И вряд ли кто-то, даже сбежав на Украину, будет утверждать, что насилие применялось к ним по принятию гражданства РФ.

- Есть примеры обратного?

- Был референдум 2014-го года на Донбассе. Это к его участникам применялось насилие. Праворадикалы просто убивали людей. Пусть приведут доказательства, а не голословные утверждения.

- Украинский министерство иностранных дел указало, что поручение по выплатам было дано во время роста напряженности вокруг границ Украины. И в Киеве считают, что оно «не способствует дипломатическим усилиям» по деэскалации ситуации.

- Тогда пусть уточнят, в чем «угроза» вообще и в чем «угроза деэскалации» в частности - применительно к российко-украинским отношениям. Если бы они такое заявление не выпустили, то никто бы и не заметил такого демарша украинского МИДа. Прошлые российские выплаты детям до 16 лет, до 4 лет — их на самом деле точно так же получали жители на территории ДНР и ЛНР, на карточки Мир. Почему же об этом в Киеве никто не делал громких заявлений?