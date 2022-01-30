Данила Козловский показал повзрослевшую дочь

Дочь Даниле Козловскому родила актриса Ольга Зуева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Данила Козловский – заботливый отец: несмотря на то, что он живет в Москве, а его дочь Ода-Валентина – в Нью-Йорке, артист старается видеться с девочкой как можно чаще. Актер улетает в США при первой же возможности. На днях Козловский презентовал новый сериал «Карамора», где он не только сыграл главную роль, но и выступил как режиссер. После громкой премьеры, на которой Данилу сопровождала его новая избранница Оксана Акиньшина, артист отправился за океан навестить дочку.

В Инстаграме Данила поделился новой фотографией, снятой в лифте. На фото замученный Козловский стоит рядом с малышкой, которая, в отличие от папы, выглядит весьма энергичной.

- Когда собственная дочь после трех часов прогулки гораздо бодрее, чем ее папа, - подписал снимок Данила.

Подписчики в комментариях поддержали актера. «Это только начало, дорогой!», «У женщин это каждый день и работа еще», «Когда она успела вырасти?», «Приходит время, и дети выгуливают родителей», - пишут фолловеры. Многие обратили внимание, как сильно выросла Ода-Валентина. В марте девочке исполнится два года.

Актер поделился новым снимком дочки. Фото: Инстаграм.

Ранее Данила признался, что чувствует огромную вину перед дочкой за то, что оставил ее мать. Ребенка звезде экрана родила актриса Ольга Зуева. Через несколько месяцев после появления девочки на свет Козловский влюбился в свою партнершу по фильму «Чернобыль» Оксану Акиньшину и расстался с Ольгой. В недавнем интервью Данила рассказал, что хотел бы попросить у дочери прощения. На вопрос, что бы он написал в письме к дочери, актер ответил:

- Думаю, я бы начал с извинений, что не каждый день провожу с ней. Что не отставил все в сторону, чтобы просто быть рядом 24 часа. А еще там было бы большое признание в любви.

36-летний Данила говорит, что с появлением дочери он радикально изменил свое отношение к жизни, а также осознал всю силу родительской любви.

- Я никогда не думал, что кого-то можно любить так сильно - абсолютной и безусловной любовью. Да, ты можешь раздражаться, злиться, когда ребенок, не знаю, кинул еду на пол, не слушается, капризничает. Ты можешь испытывать простые и понятные эмоции, но в то же время есть что-то главное, какая-то всепоглощающая любовь, и это самое важное и определяющее, - рассказал Козловский.

Козловский и Зуева познакомились в 2015 году. Ради возлюбленного Ольга переехала в Россию из США, где она работала моделью. Поклонники актера были уверены, что Данила женится на Ольге. Однако вскоре после рождения Оды-Валентины Козловский вернулся в Россию на съемки фильма «Чернобыль» и расстался с Зуевой. Позднее актер публично признал свою вину в разрыве, заявив, что Ольга не заслуживала такого отношения. Данила рассказал: он жалеет, что дочка теперь носит не его фамилию.

- Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду, - говорил артист.