Новый российский самолет «Байкал» впервые поднялся в небо: как все прошло и чем он лучше «кукурузника»

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал». Фото: Пресс-служба "Байкал-инжиниринг"/ТАСС

Преемник знаменитого советского «кукурузника» 30 января совершил дебютный полет. Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» впервые поднялся в небо с аэродрома в Екатеринбурге. Полет длился около 25 минут и проходил на высоте 500 метров.

- Полетное задание выполнено полностью, системы самолета работали в штатном режиме, - приводит сайт Минпромторга слова летчика-испытателя Валентина Лаврентьева, который пилотировал воздушное судно.

«Кукурузники» Ан-2 производили в советском Союзе с 1948 по 1971 год. Всего их выпустили около 18 тысяч, сегодня в России осталось всего три сотни таких самолетов в состоянии летной годности. Несложно подсчитать, что самому «молодому» из них уже 50 лет. Замена была необходима. Разговоры об этом шли давно, и вот в 2019 году Минпромторг поручил Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА) разработку сменщика для устаревшего Ан-2. «Результат» работы представили публике прошлым летом на авиасалоне МАКС-2021, и вот 30 января 2022 года он впервые поднялся в воздух.

Цена нового самолета «Байкал» – от 120 млн рублей. Он практически полностью сделан из отечественных деталей, двигатель и композитные материалы (сверхлегкий прочный пластик для крыла) - также российские. И кстати, по некоторым параметрам новый самолет заметно превосходит предшественника. Например, скорость «Байкала» - 300 км/ч, максимальная дальность полета – 3000 км. У «кукурузника» эти характеристики поскромнее: 190 км/ч и 990 км соответственно.

- В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов. Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке, - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Новый самолет можно будет использовать не только для пассажирских рейсов, так и для грузовых перевозок, в сельском хозяйстве, противопожарной охране лесов и т. д. В серийное производство «Байкал» должен поступить в 2024 году. Самолеты будут строить в Комсомольске-на-Амуре. По разным оценкам, до 2030 года российскому рынку может понадобиться от 300 до 600 таких машин.

Тактико-технические характеристики «Байкала»*

* Предварительные данные