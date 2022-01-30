Футбольный блогер раскрыл тюремные порядки шоу «Дом-2»: Барыня Бузова, камеры в туалете, изъятие телефонов и зарплата в 77 рублей

Спортивный блогер Дмитрий Егоров Фото: телеканала ТНТ

Вокруг проекта «Дом-2» («Ю») уже 16 лет регулярно крутится много слухов: и что участники живут в заточении, и что гребут миллионы, и что квартиры выигрывают. Каждая публикация о шоу противоречит предыдущим. Довольно редко можно узнать правду о том, что происходит внутри периметра. Все потому что «строителей телестройки» вяжут по рукам и ногам кабальными контрактами о неразглашении. Однако случаются и внезапные утечки. Так, спортивный блогер Дмитрий Егоров (ютуб-канал «Едим спорт») разговорил одного из бывших участников «Дома-2» Данилу Бухарова, который теперь пробует себя в качестве футбольного блогера. Парень рассказал много того, о чем мы и так догадывались.

Фото: Instagram.com

ПРО СЦЕНАРИИ И ПОДСКАЗКИ

«Я пришел и мне сразу показали, за кем надо ухаживать. Сказали: «Если хочешь остаться — за ней». На второй день я начал звонить администрации и проситься уйти. Мне ответили: посиди до голосования. Было свидание, которое я якобы организовал, но мне говорили, что делать. Сделай, сделай, сделай. А она мне не нравилась».

ПРО ВЫСОКОМЕРИЕ БУЗОВОЙ

«Все играют на камеру. Тоже самое Бузова. Приходит: «Ребятки, привет!». А потом выключается камера и она кричит: «Сережа, где кофе?!». Она даже не здоровалась никогда без камер. Пока не скажут «Мотор!», она может стоять рядом и никогда не поздоровается. Очень жестко и грубо разговаривает со всеми гримерами и сотрудниками съемочной площадки»

ПРО ОГРАНИЧЕНИЯ

«Внутри на территории прикольно. Но по сути это дичь! Телефоны отбирают и выдают только ночью на час — с 0 до 1 часу. Разрешают пользоваться только тем, кто больше двух-трех месяцев. Спортзал убрали, чтобы участники не тратили на спорт время».

ПРО ЗАРПЛАТУ

«Контракт подписывается только после того, как пробыл несколько месяцев [и ярко проявил себя], до этого практически ничего не платят. Мне за почти два дня выдали 77 рублей. Насыпали мелочью. Даже на карту не перевели. Не объяснили, почему такая сумма. Что-то подписал, забрал. Потом дали водителя, который довез до дома».

ПРО КАМЕРЫ В ТУАЛЕТАХ

Фото: Instagram.com

«В целом там как в тюрьме. Садишься за стол [как в камере] и слушаешь конченных персонажей, готовых на все, чтобы остаться в шоу. Они ни с чего орут друг на друга. И надо вставлять реплики. Если молчишь, тебе голос из динамика (режиссер, следящий за ходом реалити) командует: «Бухар, чего сидишь? Вкинь что-нибудь!». А мне неинтересно. День идет как за три [как в СИЗО]. В туалетах и душе стоят камеры. Когда подходишь к душу или туалету — камера отворачивается, как мне объяснили»

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