«Я бы не вонзил ей нож в спину»: Звезда «Гарри Поттера» вступился за затравленную коллегами Джоан Роулинг

Актер Джейсон Айзекс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как известно, почти все главные звезды фэнтези-саги «Гарри Поттер» подло осудили Джоан Роулинг — британскую писательницу, придумавшую и написавшую серию книг про растущего волшебника.

Фото: кадр из фильма

Однако некоторые герои фильма все же оказались сильнее конъюнктуры. В поддержку автора высказался Рэй Файнс, сыгравший Волан-де-Морта. А теперь и британец Джейсон Айзекс — исполнитель роли пожирателя смерти Люциуса Малфоя, отца Драко.

Фото: кадр из фильма

— Я не хочу быть втянутым в проблемы трансгендеров, потому что это небывалое минное поле, — сказал в интервью Telegraph актер. — У Роулинг есть свое мнение, у меня — свое. Наши с ней мнения на различные темы могут различаться. Но одна из вещей, которые люди должны знать о ней (не в качестве контраргумента), — это то, что она пожертвовала огромную часть своего состояния на улучшение мира для сотен тысяч тяжелобольных детей — через благотворительный фонд Lumos.

Айзекс подчеркнул, что можно делать выводы и выработать позицию по поводу мнения писательницы только после обстоятельного разговора. А не на основе шуточного твита, даже если шутка, по мнению некоторых, не удалась.

— Несмотря на ее очень спорные высказывания, я не вонзил бы ей нож в спину, — признался артист. — Я бы поговорил с ней, но этого мне пока не удалось сделать.

Фото: Instagram.com

В июне 2020 года Роулинг написала твит, в котором возмутилась фразой «люди, которые менструируют», опубликованной в статье Devex. После этого на нее обрушился вал критики, проклятия, пожелания скорейшей смерти и критика тех, кто стал звездами благодаря ее произведениям. Даже книги писательницы начали «отменять».