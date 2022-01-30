Кому придется остаться без защиты от коронавируса

Прививка - самая надежная защита от коронавируса, но не всем она показана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самой надежной защитой в эпоху пандемии коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Да, из-за мутаций «омикрон» значительно легче обходит иммунную защиту привитых и переболевших. Но все же вакцинированные граждане несколько реже заражаются, и болеют ковидом, как правило, в более легкой форме. А кроме того, доказано, что сделанные вовремя уколы даже в случае заражения человека защищают его от постковидного следа, который может сопровождать переболевших месяцами. Так что польза от прививки несомненна.

Но часть людей не может сделать ее из-за определенных медицинских оснований. Чтобы врачи и пациенты не путались, размышляя, можно ли колоть вакцину в каждом конкретном случае, Минздрав России издал приказ № 8н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции СОVID-19» (от 13.01.2022, вступил в силу 28.01.2022).

В новом документе упорядочили списки противопоказаний, которые содержатся в инструкциях к разным вакцинам. Плюс разъяснили некоторые термины, которые до сих пор вызывали споры. А также приказ фактически легализовал основания для медотводов - прежде у нас были методические рекомендации, а теперь все пункты строго обязательны к исполнению. Рассказываем самое важное.

ПОЖИЗНЕННО

Первым делом в приказе перечисляются исключительные случаи бессрочных противопоказаний для вакцинации. Это три вида ситуаций:

1) гиперчувствительность к веществам, входящим в состав конкретной прививки от коронавируса, либо к вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества. Определить это может врач прививочного пункта, ориентируясь на инструкцию к той или иной антиковидной вакцине. Если у вас когда-либо были тяжелые реакции на любые прививки - сообщите доктору, что это были за вакцины;

2) тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Их список в приказе Минздрава не уточняется. Врачи, опрошенные «Комсомолкой», пояснили, что к таким реакциям однозначно относится анафилактический шок, перенесенный когда-либо в жизни - независимо от того, что было его причиной. Также ряд специалистов считают, что в эту группу противопоказаний попадает отек Квинке и полиморфная экссудативная экзема (тяжелое аллергическое поражение кожи);

3) тяжелые поствакцинальные осложнения на предыдущее введение конкретной антиковидной вакцины (или одной из ее доз). В приказе перечисляется список осложнений, при которых в дальнейшем противопоказана вызвавшая их вакцина от коронавируса (другие типы антиковидных прививок делать можно):

- анафилактический шок после укола вакцины,

- тяжелые генерализированные аллергические реакции (по данным медицинских источников (к ним относятся, в частности, синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла, которые проявляются в тяжелом системном поражении кожи и слизистых оболочек),

- судорожный синдром,

- температура выше 40°С,

- гиперемия (покраснение) или отек в месте инъекции. Как поясняют медики, вообще-то это очень распространенная и допустимая реакция на укол вакцины. Противопоказанием для конкретной прививки в дальнейшем, как правило, считается отек в месте инъекции диаметром более 8 см.

ЖДЕМ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Следующий раздел приказа - временные противопоказания для антиковидной прививки. Они такие:

- острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой форме (определяет лечащий врач), неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Во всех этих случаях медотвод предоставляется на время болезни плюс 2 - 4 недели после выздоровления или наступления ремиссии хронического заболевания;

- острые респираторные вирусные заболевания (ОРВИ), протекающие в легкой форме, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. Прививка разрешается сразу после нормализации температуры тела.

ВЫБИРАЕМ ВАКЦИНУ В СООТВЕТСТВИИ С СОСТОЯНИЕМ

Также в приказе Минздрава перечисляются противопоказания по применению конкретных вакцин для тех или иных групп пациентов. А именно:

- людям со злокачественными новообразованиями нельзя делать прививки «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-H» и «КовиВак» (эти вакцины еще не исследованы для онкобольных);

- во время беременности и грудного вскармливания можно делать только прививку «Спутник V». Все остальные, включая «Спутник Лайт», пока нет (просто потому, что к этому времени недостаточно данных об эффективности и/или безопасности для будущих мам и кормящих женщин);

- для подростков до 18 лет разрешена только вакцина «Спутник М» - прививку сейчас можно делать, начиная с 12 лет;

- людям старше 60 лет пока не разрешены вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н» - они еще не прошли госрегистрацию для применения в этой возрастной группе.

ЗНАЙ

Куда обращаться за справкой

Как поясняется на официальном сайте министерства здравоохранения, возможны два варианта получения медотвода:

1) если у человека временные противопоказания (см. выше в тексте), то решение о медотводе на срок до 30 дней принимает врач-специалист, который проводит осмотр перед прививкой. Или же доктор, у которого наблюдается пациент - как правило, в случае диспансерного наблюдения при хронических заболеваниях;

2) решение о медотводе на срок 31 день и более, в том числе при бессрочных противопоказаниях, может принять только врачебная комиссия (ВК) медицинской организации. Это может быть ВК поликлиники или медцентра, куда пациент обратился для прохождения вакцинации. Либо ВК медорганизации, в которой пациент находится на диспансерном наблюдении.

КСТАТИ

Если человеку с противопоказаниями к вакцинации понадобится кьюар-код (для посещения каких-либо мероприятий, поездок и т.п.), придется каждый раз сдавать ПЦР-тест на коронавирус. По правилам, действующим на сегодня, при отрицательном результате код будет действовать в течение 48 часов.