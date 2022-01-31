Анекдоты: Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой

- А жить-то на что?..
- Живите на здоровье!
* * *
Он был старше ее на 10 лет. Но она села ему на шею и свесила ноги.
Смотрите 1 сентября во всех школах - первый звонок.
* * *
Объявление:
«Опытный актер без дублера снимется в откровенных застольных сценах».
* * *
Сегодня в нашем женском коллективе обсуждали, кто чем кормит мужей. Одна сотрудница с гордостью сказала: «Да что сами едим, то и ему даем!»
* * *
Только у нас фраза «поправить здоровье» означает нажраться еще больше, чем вчера.
* * *
Забавный факт.
Если все люди на планете возьмутся за руки, выстроившись вдоль экватора, то большинство из них утонут.
* * *
Проснувшись, Наташа решила, что со следующего понедельника начнет точно ждать парня из армии.
* * *
Странные люди. Маски они считают бесполезными намордниками, а иконки в машине - полезным оберегом.
* * *
- Слышал: ДиКаприо хочет сыграть роль Ленина?
- А что в этом сложного? Лежи себе в Мавзолее…
* * *
Диалог двух блондинок:
- Я вообще не пью... только вино… а что такое мартини?
- Мартини, если вкратце, - это настойка на косточках!
- Ничего себе, это почти холодец!
* * *
- Алло, скорая? Тут мои чувства задели, приезжайте.
- А мы тут при чем?
- Я не для себя, а для того, кто задел.
* * *
- Как это вам с такими манерами и дикцией удалось попасть на телевидение? Блат, наверное?
- Какой блат? Сестла!
* * *
- Девушка, давайте убежим с этого парохода!
- Куда же мы убежим, кругом вода?
- Я все продумал. В каюту!
* * *
Мировая общественность с тревогой следит за отсутствием вторжений России на Украину.
* * *
Жить в городе-миллионнике - это значит не ездить на машине лишний раз, потому что твое место могут занять и тебе придется парковаться на ночь в чужом дворе.
* * *
Купил кошку.
Через месяц оказалось, что это была акция «Семь в одном».