Анекдоты: Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой

- А жить-то на что?..

- Живите на здоровье!

* * *

Он был старше ее на 10 лет. Но она села ему на шею и свесила ноги.

Смотрите 1 сентября во всех школах - первый звонок.

* * *

Объявление:

«Опытный актер без дублера снимется в откровенных застольных сценах».

* * *

Сегодня в нашем женском коллективе обсуждали, кто чем кормит мужей. Одна сотрудница с гордостью сказала: «Да что сами едим, то и ему даем!»

* * *

Только у нас фраза «поправить здоровье» означает нажраться еще больше, чем вчера.

* * *

Забавный факт.

Если все люди на планете возьмутся за руки, выстроившись вдоль экватора, то большинство из них утонут.

* * *

Проснувшись, Наташа решила, что со следующего понедельника начнет точно ждать парня из армии.

* * *

Странные люди. Маски они считают бесполезными намордниками, а иконки в машине - полезным оберегом.

* * *

- Слышал: ДиКаприо хочет сыграть роль Ленина?

- А что в этом сложного? Лежи себе в Мавзолее…

* * *

Диалог двух блондинок:

- Я вообще не пью... только вино… а что такое мартини?

- Мартини, если вкратце, - это настойка на косточках!

- Ничего себе, это почти холодец!

* * *

- Алло, скорая? Тут мои чувства задели, приезжайте.

- А мы тут при чем?

- Я не для себя, а для того, кто задел.

* * *

- Как это вам с такими манерами и дикцией удалось попасть на телевидение? Блат, наверное?

- Какой блат? Сестла!

* * *

- Девушка, давайте убежим с этого парохода!

- Куда же мы убежим, кругом вода?

- Я все продумал. В каюту!

* * *

Мировая общественность с тревогой следит за отсутствием вторжений России на Украину.

* * *

Жить в городе-миллионнике - это значит не ездить на машине лишний раз, потому что твое место могут занять и тебе придется парковаться на ночь в чужом дворе.

* * *

Купил кошку.

Через месяц оказалось, что это была акция «Семь в одном».