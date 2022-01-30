Активисты на Майдане: «Россия захватит Украину, потом нападет на Литву и двинется войной на Германию»

На Майдане Незалежности сторонники партии «Демократична сокира» развернули плакаты с благодарностью странам НАТО. Фото: Елена МАТВЕЕВА

По Крещатику разливалась воскресная нега. Народ неспешно прогуливался, пил кофе и сидел на лавочках - благо впервые за несколько дней выглянуло солнце. Тем временем на Майдане Незалежности сторонники партии «Демократична сокира» («топор» с укр.) устанавливали растяжку с надписью на английском «спасибо, друзья!».

- Это что такое? - подхожу я к бородачу-организатору.

- Это мы благодарим страны, которые помогают нам поставками оружия.

- А война то будет?

- Рано или поздно, конечно, будет, - почему-то смеется бородач.

Постепенно на площадь начинает стягиваться народ с плакатами и табличками «спасибо» на разных языках. Фото: Елена МАТВЕЕВА

Постепенно на площадь начинает стягиваться народ с плакатами и табличками «спасибо» на разных языках. Набралось человек 150. Кто-то вывел слова на картонке, кто-то на обратной стороне настенного календаря.

- Об акции я узнала вчера по Фэйсбуку, захотела прийти поддержать, - рассказывает мне Виктория.

Ей 40. Говорит, что убегать из Киева не собирается.

- Если придется, буду помогать армии Украины, будем воевать с Россией! - отважно заявляет она.

Кто-то вывел слова на картонке, кто-то на обратной стороне настенного календаря. Фото: Елена МАТВЕЕВА

- Вы что, всерьез в это верите?

- Конечно, верим!

- Россияне сметут вас с лица земли! Мы хотим сказать «спасибо» друзьям, что дают нам оружие. Мы окружены! Мы должны постоять за себя! - закричал в микрофон один из организаторов митинга.

Народ захлопал и заулюлюкал.

- Россияне пройдут через Украину, нападут на Эстонию, Литву, а потом двинутся войной в сторону Германии! - продолжал орать в микрофон мужик.

- Давайте крикнем «дякую» (спасибо), - предложил другой.

- Дякую! Thank you! - заголосила толпа.

- Вы можете вот здесь, на бумаге написать добрые слова нашим партнерам! Не стесняйтесь! - зазывал ведущий.

Несколько человек подошли, что-то накарябали.

- Слава Украине! Героям Слава! - разливалось по Майдану.

- Мы окружены! Мы должны постоять за себя! - закричал в микрофон один из организаторов митинга. Фото: Елена МАТВЕЕВА

Кто-то из прохожих подходил посмотреть на сборище милитаристов, большинство проходили мимо.

Рядом со мной стояла женщина с плакатом. Познакомились. Зовут Викторией. Призналась, что состоит в партии «Демократична сокира».

- Наша партия в будние дни проводит учения. Это курсы оказания первой помощи и уроки стрельбы. Я пока не ходила, но обязательно пойду, - сообщила она.

Флаги тех, кому благодарны кивеляне. Фото: Елена МАТВЕЕВА

А потом рассказала забавную историю.

- Я вчера увидела на рынке охранника в бронежилете, подошла, спросила: «Вы из теробороны?». Он отвечает: «Нет, бронежилет мой собственный. Воевал на Донбассе, вот он и остался». А я ему говорю: «Я стрелять не умею. И у меня зрение совсем плохое, очки». А он отвечает: «Да тут не надо уметь! Если заварушка начинается, заряжаешь и идешь-палишь во все стороны, главное, отстреливаться!».

Я живо представила эту женщину 60 лет, которая в образе героев Сильвестра Сталлоне идет и слепо отстреливается. Хоть смейся над этой дурью и наивностью, хоть плачь.

Активисты на майдане растягивают еще один красочный плакат. На нем Зеленский и надпись «простите нас за него». То есть, простите друзья из НАТО, что наш украинский президент Зеленский мнется и не хочет воевать с Россией. А вот вы - натовцы, наши настоящие единомышленники. Ну, думаю, полетят сейчас в Зеленского яйца или помидоры. По счастью, обошлось.

Активисты на майдане растягивают еще один красочный плакат. На нем Зеленский и надпись «простите нас за него». Фото: Елена МАТВЕЕВА

Подхожу к интеллигентного вида мужчине. Стоит с тремя женщинами. Они с благодарственными плакатами, он - без.

Узнав, что я из России, лица женщин перекашиваются. Мне начинают рассказывать про «страну-агрессора» и «сепаратистов с Донбасса». Мужик сохраняет спокойствие.

- Если война, то что... - спрашиваю его.

- Воевать пойду. Я с 2014 года помогаю армии ВСУ, ремонтирую технику, покупаю тепловизоры - каждый стоит 1,5-2 тысячи долларов - и отправляю их в армию, - рассказывает мне Святослав.

Мои собеседники признаются, что собой рисковать готовы, а вот о детях своих позаботились.

- Каждый из нас держит в голове, куда отправить ребенка в случае войны. В основном, это Европа. Это проще всего, - говорят они.

Украинские поборники НАТО постояли часок и пошли по домам. Фото: Елена МАТВЕЕВА

На другой стороне Крещатика возникает альтернативная тусовка. Это живущие в Киеве белорусы вышли на акцию против Лукашенко. По воскресеньям на Крещатике вообще часто устраивают различные акции. Этакая народная развлекуха.

- Мы рады всем, кто против диктатуры, - замечают украинцы.

Но радовались они не долго. Через 30 минут белорусы скрутили флаги и разошлись.

Украинские поборники НАТО продержались подольше - с часочек. А потом тоже отправились по домам, да по кафешкам.

Киев.

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В Киев я летела с пересадкой через Стамбул. Прямых рейсов из России нет, а поезда отменили с началом пандемии. Наш огромный самолет с тремя рядами кресел забит битком. Даже не скажешь, что мы летим в страну, которая готовится к войне. Народ направляется в Киев к родне, по работе, да и просто отдохнуть и прошвырнуться по магазинам – Европа ведь для многих закрыта. Передо мной на погранконтроле аэропорта «Борисполь» группа ортодоксальных евреев - человек тридцать. Разглядываю их причудливые пейсы, чтобы как-то отвлечься. Для россиян въезд на Украину – затея нервная (подробности)