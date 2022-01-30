Тамара Семина раскрыла неизвестные подробности об умершем в хосписе Леониде Куравлеве

Леонид Куравлев. Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев

Леонид Куравлев умер в Москве на 86-м году жизни. Последнее время знаменитый актер тяжело болел, жил в доме престарелых. Перед смертью его привези из Коммунарки в хоспис. Сердце звезды фильма "Афоня" не выдержало.

Последнюю неделю Леонид Куравлев находился в хосписе, куда его привезли из Коммунарки. У него диагностировали проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. Артист перенес операцию, пищу принимал через трубочку. "Мозг умирал. Причина смерти - остановка сердца", - заявил осведомленный источник.

Коллеги и поклонники скорбят по умершему актеру. Многие не сдерживают эмоций. Так, звезда "Большой перемены" Валентина Титова раздавлена смертью Леонида Вячеславовича. "Что тут скажешь… Ужасно!.." - цитирует ее Собеседник.Ru.

По ее словам, ей очень жаль, что Куравлев уходил так тяжело. "Вся наша жизнь - тяжело! А если подумать о том, кто он, что он сделал, сколько радости принес…" - сокрушается знаменитость.

В свою очередь, актриса Тамара Семина, которая училась вместе с Куравлевым, раскрыла неизвестные подробности об актере. "Леня и в молодости не отличался общительностью и веселым нравом, а в старости вообще стал «нелюдимым». Причем он был мрачным еще и при жизни своей жены Нины. А теперь он ушел к ней, и там им хорошо", - поделилась своим мнением Тамара Петровна.

Она особо рассказала о взаимоотношениях артиста с сыном и дочерью. "Дети носились с отцом как с маленьким ребенком. И в хороший хоспис его определили, и ничего не жалели для его лечения... Дети боялись за его жизнь..." - цитирует артистку "Экспресс газета".

Меж тем стали известны дата и место похорон легендарного актера. По информации Союза кинематографистов, церемония прощания с народным артистом РСФСР состоится во вторник, 1 февраля. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище, где в настоящий момент покоится его супруга Нина.