Куда Макар девчат не гонял

Незадачливые дамы в погонах (Алевтина Тукан, слева, и Елена Полянская) мечтают раскрыть громкое преступление. Фото: Кадр из фильма

Ершистый офицер- оперативник, которому в первом сезоне «Девушек с Макаровым» пришлось воспитывать четырех молоденьких выпускниц школы полиции, возвращается со своими подопечными. Несмотря на то что в конце первого блока серий стройные подчиненные майора Макарова дружно написали заявления об увольнении, герой Павла Майкова их не принял, отправив девичий квартет в отпуск. И вот отпуск закончился, дамский коллектив снова рвется в бой, а их взрывной босс опять нарывается на неприятности, связанные с появлением на посту начальника следственного отдела Эдуарда Вяземского (Никита Тарасов). Вяземский довольно сильно отличается от среднестатистического стража порядка: Эдуард обожает Шекспира и даже сам пишет стихи, весьма далекие от блатной романтики. Ужиться с таким руководителем эмоциональному Макарову и его девушкам будет непросто.

Майор Макаров (Павел Майков) скептически смотрит на перспективы своих подопечных. Фото: Кадр из фильма

ТНТ

«Девушки с Макаровым».

Понедельник - четверг, 20.00.

У главного героя отмечающей в этом году 10-летие медицинской мелодрамы «Склифосовский» Олега Брагина характер не менее сложный, поэтому персонаж Максима Аверина в свежих сериях покинет родной Склиф и устроится участковым в обычную больницу. Возникнут проблемы и в личной жизни: Брагину придется разъехаться со своей супругой (Мария Куликова), чем воспользуется новая начальница Олега в исполнении Марии Порошиной - дама захочет немедленно заарканить импозантного хирурга.

Россия 1

«Склифосовский».

Понедельник - четверг, 21.20.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Запахло «Жареным»

Наглый бандит в исполнении Никиты Волкова не боится ни милиционеров, ни даже военных. Фото: Первый канал

Исторический детектив «Цыпленок жареный» отправляет зрителей в 20-е годы прошлого века, когда новая экономическая политика стала причиной появления как большого количества богатых бизнесменов-нэпманов, так и огромного числа крышующих их бандитов. Один из самых колоритных рэкетиров того времени - красавец Родя (Никита Волков) и стал центральным персонажем нового 16-серийного телефильма.

Первый канал

«Цыпленок жареный».

Понедельник - четверг, 21.30.

Плотно связана с криминалом и комедия «Братья», действие которой разворачивается в наши дни. Один из ее героев служит в полиции, а другой трудится на актерском поприще, играя в модном телесериале блюстителя закона. Пикантность ситуации в том, что герои - родные братья, которым в какой-то момент придется работать вместе.

СТС

«Братья».

Понедельник - четверг, 19.00.