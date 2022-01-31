Вопрос дня: Чем вам запомнились артист и его герои?

Артист сыграл более 200 ролей в кино (кадр из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»). Фото: Кадр из фильма

Алексей МАКЛАКОВ, заслуженный артист России:

- Куравлев был очень русским артистом, который всегда имел в себе удивительно точное ощущение момента, талантливо показывал самое важное - историю маленького человека в огромной стране. Он играл простых людей, которые каждый день строят свою страну.

Юрий НОРШТЕЙН, мультипликатор:

- Куравлев, конечно, озвучивал немало анимационных работ, но в истории нашей культуры он останется не тем, кто знаково отметился в мультипликации. Его, конечно, будут помнить по большому кинематографу в выдающихся ролях.

Алла СУРИКОВА, режиссер:

- Мне сейчас звонят беспрерывно и просят вспомнить про работу Куравлева в роли инспектора в моей картине «Ищите женщину». Не хочется повторяться. Он был большим актером.

Алексей КУДЕЛИН (художник и блогер Вася Ложкин):

- Я в Ярославле живу, здесь снимали «Афоню», и тут есть памятник, где он стоит как живой вместе с героем Леонова. Чудесна роль Милославского в «Иване Васильевиче...». А как он прекрасен в «Золотом теленке», где исполнил Шуру Балаганова!

Юрий КОВЕРДЯЕВ, каллиграф, бывший художник Гознака:

- Это очень нашенский, российский актер. Он настолько душевный, у него так все нараспашку, в какой бы роли мы его ни видели. Он передавал именно многогранность русской души.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Кто-то отметит факт про сто или двести ролей, а я сразу вспомню «Афоню» и «Ивана Васильевича...». Куравлев для меня настолько свой - по игре, по юмору и по его «простецкому», но не простому отношению к жизни. Огромная потеря.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:

- Я его очень люблю, потому что он искренний и очень русский. Никогда не рисовался, играл потрясающе. В картине «Не может быть!» какой он органичный! Как будто его выдернули из толпы, но он подчеркивает типичные черты этой толпы. А как проявлялась его харизма в фильме «Начало» с Чуриковой!