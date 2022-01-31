Топ подкастов: новый клип Шнурова, интервью Лаврова, завещание Куравлёва и биография Токаева

1 место. Илья Варламов: В России от ковида умирают тысячи человек, а академик рекомендует лечиться водкой (слушать)

2 место. Беглов my love Беглов: Сергей Шнуров с издевкой извинился перед губернатором Петербурга в новом клипе (слушать)

3 место. Сергей Лавров: Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы не позволим (слушать)

4 место. Политолог Максим Жаров: В районе Киева готовится провокация с использованием беспилотников, чтобы свалить вину на Россию (слушать)

5 место. Олег Царев: Чем дальше мы будем затягивать решение вопроса с Украиной, тем будет хуже и сложнее (слушать)

6 место. Кто такой Касым-Жомарт Токаев: сын освободителя Киева и выпускник МГИМО (слушать)

7 место. Куравлёв завещал, чтобы его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой, которую безумно любил (слушать)

8 место. Геннадий Зюганов: Золотая мечта англосаксов – столкнуть русских, украинцев и белорусов между собой (слушать)

9 место. «Паника осточертела»: Лещенко объяснил, почему приготовил огромный концерт к своему 80-летию, несмотря на пандемию (слушать)

10 место. Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян (слушать)