Дистанцировались навсегда: Большие компании в США полностью перешли на удаленку

Сами сотрудники, по словам руководителей, чаще всего в дистанционном формате чувствуют себя превосходно Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередная волна коронавируса перечеркнула планы многих предпринимателей в США вернуться к нормальной работе – офисы, которые только-только начали заполняться людьми, пришлось вновь закрывать. И самое главное, нет никакой уверенности, что вслед за свирепствующим ныне «омикроном» не придет новый вариант.

В этих непростых условиях многие руководители компаний пришли к выводу – удаленку надо не просто узаконить, а начать воспринимать ее как явление постоянное и само собой разумеющееся.

Те, кто смог переступить стереотипы, оказались приятно удивлены.

– Мы начали понимать, что удаленная работа приносит свои результаты. Наши команды работают более эффективно, чем когда-либо прежде, – рассказал журналистам гендиректор компании по производству одежды и снаряжения для активного отдыха Cotopaxi Дэвис Смит.

Примечательно, что практически до последнего времени Смит был ярым противником дистанционной работы, однако со временем он пришел к выводу, что на самом деле удаленка – это не так уж и плохо.

Некоторые предприниматели жалуются на невозможность выбрать лучших из претендентов, не пообщавшись с ними лично, но и здесь постепенно все решается – на помощь приходят видеоинтервью и удаленные собеседования.

А вот сами сотрудники, по словам руководителей, чаще всего в дистанционном формате чувствуют себя превосходно.

– Мы увидели много преимуществ для команды: люди переехали в более дешевые места, поближе к семье, и благодаря этим переездам они смогли раньше создать семью или сделать другой жизненный выбор, который уже давно откладывали, – поделился Дэвид Кансел, основатель и руководитель компании по продажам программного обеспечения Drift.