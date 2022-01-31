Рыбьи кости и морковная ботва: Британский повар борется за минимизацию отходов

В своем ресторане Максмастер ничего просто так не выбрасывает Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Британский шеф-повар Дуглас Максмастер с гордостью делится со всеми своим подходом к проблеме пищевых отходов.

Десять лет назад, когда он только пришел работать на кухню, то с ужасом смотрел, сколько вполне пригодной к употреблению пищи летит в мусорное ведро.

Он понимал, что пищевые отходы – это не пластик, они быстро компостируются, но все равно считал, что потреблять нужно осознанно и не переводить за зря огромное количество продуктов.

- Поваром я стал в 24 года, и все эти годы, работая в разных ресторанах, а также проходя практику, пытался сократить объем пищевых отходов, - рассказывает Максмастер. – Моя цель – выйти в ноль.

В большинстве ресторанах, по словам шеф-повара, только половина продуктов идет в пищу, остальная половина – в виде очистков и несъеденного отправляется в ведро. К этому добавляется еще и другой вид мусора – упаковка, в которой продукты были доставлены на кухню.

В своем ресторане Максмастер ничего просто так не выбрасывает. Пищевые отходы он отправляет в компостную яму, а от упаковочных материалов избавился в принципе.

- У меня есть правило – никакого картона, никакого пластика. – делится своим опытом повар. – В 30 км от моего ресторана есть рынок, где я закупаю продукты. Туда я приезжаю со своими ящиками и контейнерами для многоразового использования. Это очень удобно.

На кухне у этого шефа почти безотходное производство. При приготовлении блюд он использует даже рыбные кости и морковную ботву. Дуглас экспериментирует с продуктами, не оставляя ни крошки на рабочем столе. Его блюда получаются не только вкусными, но и изысканными. По крайней мере, жалоб от посетителей не было, а в книге отзывов - сплошь восторженные отклики.

Пока Макмастер сократил количество отходов с 60 кг в день до 20 кг в неделю.

- К сожалению, в домашних условиях готовить еду с минимумом отходов почти невозможно, - размышляет повар-экоактивист. – Например, в супермаркетах сложно купить продукты без упаковки. Но многие ходят на рынок и в магазины со своими авоськами, а это уже шаг в сторону осознанного потребления.