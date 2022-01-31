Украинская разведка решила перепрятать секретные документы

Зеленский обрисовал перед сотрудниками украинской разведки новый круг задач Фото: REUTERS

Да что же это такое?! Стоит только президенту Украины Зеленскому сказать что-нибудь патриотическое, вдохновляющее, как его сотрудники и подчиненные в ответ делают все с точностью до наоборот.

Вот, к примеру, 24 января Владимир Зеленский обрисовал перед сотрудниками украинской разведки новый круг задач.

- Мы научились достаточно эффективно сдерживать внешнюю агрессию и противодействовать ей. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии, - заявил он на заседании по случаю Дню внешней разведки Украины.

Запомнили, да? Зеленский поставил задачу по переходу к "наступательным действиям". И что же сделала разведка, чтобы выполнить поручение президента?

- Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны, - всего через 5 дней после этого заявления сообщила американская газета "Вашингтон пост". В частности, говорится, что речь идет о "схронах" на территории и в окрестностях Львова.

Такое получается "наступление". Нет, ну даже если это так, а не фейк, то Зеленский ведь не конкретизировал, в каком направлении будет наступать Украина.

Мне, конечно же, вспомнился тут гениальный русский полководец Александр Васильевич Суворов. Как он, когда во время одного из сражений в войне с французами в июне 1799-го, увидев, что один из русских батальонов не выдержал удара французов и начал беспорядочно отступать, бросился к этим солдатам. Но не стал кричать, мол, стоять на месте до смерти, а "возглавил" бегство, упорядочил его, крича: "Заманивая их, братцы, заманивай!" После чего перевел батальон с бега на шаг, а потом развернул и бросил, находясь в первых рядах солдат, в решительную контратаку. Французы были разбиты и бежали, что предопределило победу в этом сражении.

Похоже? Было бы, если бы на Украине нашелся хоть кто-то, кто мог бы хоть отдаленно напоминать Суворова. Но там все больше Арестовичи, Зеленские, Яценюки и прочие персоны из комического или воровского театров.

Так что все всерьез. И разведчики не зря перепрятывают сало, пардон, секретные документы, чтобы потом можно было их повыгодней перепродать.

И тут уже, скорее, стоит ожидать, что и сам Зеленский вскоре, уподобившись канадскому премьеру Трюдо, сбежавшему в "безопасное место" от митингующих дальнобойщиков, вскоре перенесет свою Ставку в безопасное место куда-нибудь на Львивщину или в окрестности Хмельницкого. Нет, конечно, можно было бы рвануть и в Карпаты, но их там частично уже вырубили, а что осталось, рубят со страшной силой. Если только забрать под базу президента курорт "Буковель", где Зеленский на новый год катался на лыжах. Была еще Ставка Гитлера "Вервольф" под Винницей, но там, кроме развалин, ничего от бункера не осталось к настоящему времени. Яценюк был бы не прочь освоить средства на восстановление бункера Гитлера, но кто же ему сейчас даст это сделать.

Главное, что должен сказать Зеленский в этом случае украинцам, что он и есть главный носитель главных секретов Украины, поэтому обеспечение его безопасности – гарантия государственности Украины.

А там, кто знает, может, и поверят. Как бы там ни было, украинская разведка подала очевидный сигнал всему населению, что как бы ни была тиха украинская ночь, но сало надо перепрятывать. Возможно, поближе к границе с Польшей.

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