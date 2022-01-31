Стражи безопасности

Хорошая новость для всех покупателей. В Москве появился новый испытательный центр «Серконс Эко». Его открыла группа компаний «Серконс». Здесь проводится тестирование на безопасность и качество продуктов питания, напитков, парфюмерии и косметики, средств индивидуальной защиты и даже кормов для животных.

В оснащение испытательного центра вложено свыше 400 миллионов рублей. Аппаратура, которой оснащены микробиологическая, физико-химическая лаборатории и лаборатория ПЦР-анализа – это «Феррари» на рынке современного испытательного оборудования. Кроме того в «Серконс Эко» создан собственный регламент добровольной экологической сертификации.

В числе первых клиентов нового испытательного центра – «Народный кондитер» Ренат Агзамов и бренд продуктов для здорового питания «ВкусВилл». По словам Юлии Маковецкой, лидера блока внешних исследований ПАО «ВкусВилл» «В новой лаборатории мы можем исследовать нашу продукцию на консерванты с более низким порогом, тем самым идентифицируя гораздо меньшее содержание консервантов в продукте. И благодаря этому на входе мы можем иметь представление о качестве продукта именно в этой области».

По словам директора по развитию группы компаний «Серконс» Алексея Филатчева, «уникальность «Серконс Эко» в самом современном техническом оснащении, которое позволяет в одном месте проводить максимально широкий спектр испытаний, в том числе – по таким редким показателям как витамины, аллергены, показатели подлинности качества, обнаружение ГМО, идентификация сырьевого состава».

ГК «Серконс» намерена создать федеральную сеть лабораторий с высококачественным оборудованием.

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