Россияне обожгутся на молоке: Производители поднимают цены на 10%

Новостей о росте цен на те или иные продукты, к сожалению, в последнее время все больше Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти на 10% собирается поднять цены один из крупнейших производителей молочной продукции в России компания Danone. Ей принадлежат, например, бренды «Простоквашино» и «Активиа». Как говорится в письме компании торговым сетям, поменять ценники планируют уже в феврале.

Производители кивают на рост своих издержек. В прошлом году рекорды цен било сырье — так, сухое обезжиренное молоко подорожало на 35%. И в 2022-м тенденции к падению цен не наблюдается. К тому же больше выкладывать заводам приходится за упаковку и доставку бутылок и пакетов на склады магазинов, да и аренда с коммунальными платежами не снижаются. Короче, нет больше у производителей сил это все терпеть.

Стоит отметить, что все сложности прошлого года не помешали тому же Danone заработать 8,6 млрд рублей чистой прибыли.

А вот в Минсельхозе причин задирать цены на молоко не видят.

- Мы не ожидаем резкого роста цен в этом сегменте в текущем году, - говорится в заявлении ведомства. - Принимаются меры, которые позволяют обеспечить стабильную ситуацию с ценами на рынке сырья и готовой продукции.

В министерстве признают, что весь прошлый год издержки производителей росли, но при этом молочка в целом дорожала медленнее других продуктов. Значит, у производителей есть запас прочности.

Новостей о росте цен на те или иные продукты, к сожалению, в последнее время все больше. Только недавно kp.ru писал о грядущем подорожании газировки, кофе и всевозможных сладостей.