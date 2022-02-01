Какие законы вступают в силу с 1 февраля 2022 года: Вырастут пенсии и маткапитал, в кино пойдем по Пушкинской карте

Маткапитал с этого года индексируется по новым правилам — не по прогнозной, а по фактической инфляции. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

ЗА ДЕТЕЙ ЗАПЛАТЯТ БОЛЬШЕ

С 1 февраля в России вырастет материнский капитал. Причем с нынешнего года его индексируют по новым правилам. Раньше маткапитал повышали по так называемой прогнозной инфляции. Но в прошлом году рост цен обогнал все возможные прогнозы, поэтому теперь эту выплату индексируют на размер фактической инфляции за прошлый год. Нынче это 8,4%.

Таким образом, с 1 февраля маткапитал вырастет:

- На первого ребенка: с 483,8 до 524,5 тысячи рублей.

- На второго, если за первого не получали: с 639,4 до 693,1 тысячи рублей.

- На второго, если за первого ребенка капитал выплачен: с 155,6 до 168,6 тысяч рублей.

ПЕНСИОНЕРАМ СНОВА ДОБАВИЛИ ДЕНЕГ

Неработающим пенсионерам еще раз проиндексируют страховую пенсию. С января ее увеличили на 5,9%, как было заложено в бюджете. Но инфляция, как уже сказано, оказалась выше, чем мы все ожидали. Поэтому с 1 февраля пенсии проиндексируют еще раз – если сравнивать с прошлым годом, то на 8,6% (немного с опережением инфляции). По словам министра труда и соцразвития Антона Котякова, средний размер пенсии после индексации составит 18 984 рубля. То есть по сравнению с 2021-м средний размер выплаты увеличится примерно на 1500 рублей.

Важный момент: этот закон был принят уже после Нового года, и в нем сказано, что пенсии повышаются с 1 января. При этом выплату за первый месяц зимы, проиндексированную по более низкой ставке, российские пенсионеры уже получили. Поэтому за январь пенсионерам положена «добавка». Ее выплатят в феврале.

С 1 февраля пенсии проиндексируют еще раз: в общей сложности на 8,6% . Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОСОБИЯ ТОЖЕ УВЕЛИЧАТСЯ

Это плановая индексация. С 1 февраля ежегодно подрастают многие социальные пособия, которые не привязаны к размеру прожиточного минимума (те, что привязаны, автоматически поднимаются вместе с этим минимумом). Размер индексации на этот раз составит 8,4% - по инфляции за 2021 год.

Речь идет, в частности, о таких выплатах:

- единовременное пособие при рождении ребенка,

- минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет,

- пособия женам и детям военнослужащих по призыву,

- единовременное пособие при передаче детей в семью,

- социальное пособие на погребение.

ДОЛЖНИКАМ ОСТАВЯТ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Если на зарплату и другие доходы наложено взыскание за долги, теперь их не смогут забирать «подчистую». Должнику обязаны оставить хотя бы прожиточный минимум (в среднем по России это 12 654 рубля). Вернее, не обязаны, а могут: должнику придется самому позаботиться о себе. Надо подать заявление судебному приставу-исполнителю, где указать сведения об источнике дохода и реквизиты банковского счета, на котором надо оставить прожиточный минимум. Пристав должен просьбу уважить и дать распоряжение банку, чтобы он не обнулял счет.

На некоторые случаи поблажка не распространяется. Это:

- долги по алиментам,

- компенсация вреда здоровью и в связи со смертью кормильца (по судебному решению)

- выплата ущерба, причиненного преступлением.

ПОКУПАТЕЛЕЙ КВАРТИР ОГРАДЯТ ОТ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Если дом признан аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, то местные органы власти будут обязаны передавать эти данные в Росреестр. Эта мера призвана дополнительно защитить покупателей жилья - чтоб по незнанию не приобретали развалюхи.

Дело в том что «для подстраховки» при покупке квартиры рекомендуется получать на нее свежую выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Делается это на сайте Rosreestr.gov.ru, стоит 350 рублей, выписка приходит на электронку. Теперь в этой выписке будут и сведения о том, не аварийный ли дом и не собираются ли его снести.

С 1 февраля местные органы власти обязаны будут передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУЛЬТПРОСВЕТ РАСШИРЯЕТСЯ

С 1 февраля Пушкинской картой для молодежи можно оплачивать билеты в кино. Правда, не на любые фильмы. В списке - те, что созданы при поддержке Минкульта, Фонда кино и региональных органов власти, а также из «золотой коллекции» отечественного кинематографа. Что именно посмотреть за госсчет, можно выбрать в приложении «Госуслуги Культура» или на сайте культура.рф.

Напомним, виртуальную Пушкинскую карту могут получить молодые люди в возрасте с 14 до 22 лет и оплачивать ей билеты в театры, музеи, выставки и на другие мероприятия из одобренного государством списка. Номинал карты в 2022 году — 5000 рублей. На кино из них можно будет потратить до 2000 руб.