Украинские спецслужбы имитируют обстрелы со стороны ополченцев

Украинским силовикам невпервой нарушать Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины Фото: REUTERS

Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело в отношении украинских военнослужащих, которые продолжают применять на Донбассе запрещенные методы ведения войны против гражданского населения.

- По данным следствия, 29 января 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел с применением стрелкового оружия объекта гражданской инфраструктуры – жилого дома в поселке Александровка самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, находящегося в нескольких сотнях метров от позиций украинских силовиков, в результате чего получил ранение 56-летний мирный житель, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Представитель ведомства отметила, что "обстреливая населенный пункт, жилые дома, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц", проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте.

Впрочем, украинским силовикам невпервой нарушать Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней и другие международные законы и договоренности.

Пока Следственным комитетом России устанавливаются должностные лица из числа украинских силовиков, причастные к этому и другим преступлениям, стало известно, что украинские спецслужбы и Запад готовят на Донбассе информационную кампанию под названием "Crushing Sword" (в переводе с английского, звучит как название американского боевика - Сокрушительный меч). Чтобы обвинить в агрессии против Украины ополченцев из подразделений Луганской и Донецкой республик, силовики снимают постановочные перестрелки со своими же подразделениями. Ролики публикуют в сети, чтобы показать мировой общественности начавшуюся на Донбассе войну.

- Учебные при этом используются боеприпасы или настоящие понять по видео роликам, которые появились в сети затруднительно. Но похоже, что обстрелы украинскими спецслужбами ведутся в сторону военнослужащих, которые призваны в Вооруженные силы Украины совсем недавно. Они не имеют четкого представления об обстановке, а потому на неожиданные провокации своих спецслужб они отвечают "дружественным огнем". Страдают при этом объекты с мирными жителями, - говорят военнослужащие в луганском ополчении.

Отметим, что несколько лет назад передовые подразделения украинских военнослужащих на Донбассе уже имитировали обстрелы со стороны Донецкой республики.